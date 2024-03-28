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Sosyal Medya “Ben Hz. Meryem” videosu ortalığı karıştırmıştı… Açıklama yaptı! Gerçek çok başka çıktı
Sosyal Medya

“Ben Hz. Meryem” videosu ortalığı karıştırmıştı… Açıklama yaptı! Gerçek çok başka çıktı

Yeniakit Publisher
2024-03-28 15:41:00 - 2024-03-28 15:42:12

Sosyal medyada özellikle muhalif kimlikleriyle tanınan seküler kesimin, “Bu kadın Hz. Meryem olduğunu iddia etti” diyerek yaydığı video büyük infiale neden olmuştu. Olayın aslı ortaya çıktı.

Sosyal medyada son zamanlarda yaygın olarak görülen mehdilik ve şeyhlikle ilgili videolara bir yenisi daha eklendi. Umre ziyaretine giden bir kadının görüntüleri "Ben Hz. Meryem" notuyla yayınlanınca tepkiler de beraberinde geldi.

Görüntüdeki kadının Kübra Acar isimli bir kullanıcı olduğu belirlendi. Açıklama yapan Acar, söz konusu yazıyı kendisinin yazmadığını, olaydan habersiz olduğunu söyledi.

Görüntünün sosyal medyada hızla yayılmasının ardından sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Kübra Acar, "Geçtiğimiz aylarda bir tur firması ile Umre ziyaretine katıldım. Tur kafilesi ile çekilen görüntüler tanımadığım kişiler tarafından videonun üzerine 'Ben Hz. Meryem' yazılarak paylaşılmaya başlanmıştı. Yazılan yazı, haberler gerçeği yansıtmamakla birlikte hiçbir araştırma yapmadan haberi yayan basın organlarına, hakaretlere karşı yasal sürecin avukatlarım tarafından başlatıldığını kamuoyuna bildiririm" dedi.

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