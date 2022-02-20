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Gündem “Ben hakimim ağzınıza s… sizin” Saldırgan olan köpek miydi, vatandaş mı?
Gündem

“Ben hakimim ağzınıza s… sizin” Saldırgan olan köpek miydi, vatandaş mı?

Yeşilköy sahilde insanlara saldıran başıboş sokak köpeği ihbar üzerine belediye ekipleri tarafından alındı. Köpeklerin toplandığını gören bazı vatandaşlar belediye ekiplerine “ben hakimim ağzınıza s… sizin” diyerek saldırdı.

Yeniakit Publisher
2022-02-20 12:04:00 - 2022-02-20 12:25:28

İstanbul Bakırköy’e bağlı Yeşilköy mevkiinde sahil kenarında dolaşan başıboş sokak köpeklerinin, aralarında avukatın da olduğu söylenen birkaç vatandaşa saldırdığı iddia edildi. Köpekler için şikayette bulunan vatandaşlar belediye ekiplerine haber vererek köpeklerin toplanmasını talep etti.

Belediye ekiplerinin köpekleri toplaması ile başlayan arbedede bir vatandaşın çirkin sözleri gündem oldu. Sosyal medyada yayılan bu video binlerce tepki mesajları ile etkileşim aldı.

Bir vatandaş da hayvanın durup dururken ısırmayacağını söyleyerek ısırılan vatandaşı suçladı.

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Yorumlar

Deli

Senin gibi hakimin...
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Gercek

Köpekten önce oradaki bazı insan düşmanları toplatılsin..
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