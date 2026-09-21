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Dünya Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa baskınına dört ülkeden kınama: İsrail’e baskı çağrısı
Dünya

Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa baskınına dört ülkeden kınama: İsrail’e baskı çağrısı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa baskınına dört ülkeden kınama: İsrail’e baskı çağrısı

Ürdün, Kuveyt, Katar ve Suudi Arabistan, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in polis korumasında Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskına tepki gösterdi. Dört ülke, kutsal mekanın tarihi ve hukuki statüsünü hedef alan uygulamaların durdurulması için uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya yönelik baskınlar, bölge ülkelerinin diplomatik gündemine taşındı. Aşırı sağcı İsrailli Bakan Ben-Gvir’in bir grup Yahudi ile polis eşliğinde Aksa’ya girmesinin ardından yapılan açıklamalarda, mevcut statükonun korunması gerektiği vurgulandı. Katar, tekrarlanan provokasyonların bölgedeki şiddeti artırabileceği uyarısında bulundu.

ÜRDÜN: AKSA’DA YENİ BİR FİİLİ DURUM DAYATILIYOR

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, baskını Mescid-i Aksa’nın tarihi ve hukuki statükosunun ihlali ve kutsallığına yönelik saygısızlık olarak nitelendirdi. İsrailli yetkililerin bu eylemlere katılmasını ve polisin baskınları kolaylaştırmasını kesin biçimde reddettiğini açıkladı.

Bakanlık, söz konusu uygulamaların Aksa’yı zaman ve mekan bakımından bölmeye ve yeni fiili durumlar oluşturmaya yönelik olduğunu savundu. İsrail’in işgal altındaki Kudüs ile buradaki Müslüman ve Hristiyan kutsal mekanları üzerinde egemenliği bulunmadığını vurgulayarak uluslararası toplumdan İsrail’e baskı yapmasını istedi.

Açıklamada, Mescid-i Aksa’nın 144 dönümlük alanının tamamının Müslümanlara ait ibadet yeri olduğu belirtildi. Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin, alanın yönetimi ve girişlerin düzenlenmesinde münhasır yetkiye sahip yasal merci olduğu ifade edildi.

KATAR’DAN ŞİDDET SARMALI UYARISI

Katar Dışişleri Bakanlığı, baskını uluslararası hukuk ve insancıl hukukun açık ihlali olarak değerlendirdi. Eylemin dünya çapında milyonlarca Müslümanın duygularına yönelik kabul edilemez bir provokasyon olduğunu belirtti.

Kudüs ve kutsal mekanlarının mevcut tarihi ve hukuki statüsünü değiştirmeyi amaçlayan tek taraflı uygulamaların geçersiz olduğunu vurgulayan Bakanlık, bu tür girişimlerin sürmesinin şiddet sarmalını körükleyeceği ve istikrar ihtimalini zayıflatacağı uyarısını yaptı.

Doha yönetimi, Filistin halkına ve kutsal mekanlara yönelik ihlallerin durdurulması ve İsrail’in ilgili uluslararası kararlara uyması için acil adım atılması çağrısında bulundu.

KUVEYT’TEN FİLİSTİN DEVLETİ VURGUSU

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı da Ben-Gvir ve beraberindeki grubun polis korumasında gerçekleştirdiği baskını provokatif bir eylem ve uluslararası hukukun ihlali olarak tanımladı.

Kudüs’ün ve kutsal mekanlarının tarihi ve hukuki statüsüne zarar veren uygulamaları reddeden Kuveyt, uluslararası toplumun ihlalleri durdurma sorumluluğunu üstlenmesini istedi. Açıklamada, başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin Devleti kurulmasına verilen destek yinelendi.

SUUDİ ARABİSTAN: SALDIRILAR DURDURULMALI

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bir yetkilinin polis korumasındaki grupla Mescid-i Aksa avlusuna düzenlediği baskını en sert ifadelerle kınadığını bildirdi.

Riyad yönetimi, eylemi dünyadaki Müslümanlara yönelik bir provokasyon olarak nitelendirdi. İsrailli yetkililerin Filistinlilere ve kutsal mekanlara karşı uygulamalarını reddederek uluslararası toplumu, uluslararası hukuk ve insancıl hukuku ihlal eden saldırıların durdurulması konusunda sorumluluk almaya çağırdı.

YOM KİPPUR ÖNCESİNDE BASKINLAR ARTTI

Ben-Gvir, dün İsrail polisinin korumasında bir grupla Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemişti. Ayrıca Yahudilerin önemli dini günlerinden Yom Kippur öncesinde 992 İsrailli de Aksa’ya girmişti.

Özellikle Yahudi bayramları döneminde artan baskınlar nedeniyle Filistin ve Ürdün, kutsal mekanın zaman ve mekan bakımından bölünmesine yönelik girişimler konusunda uyarılarını sürdürüyor.

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