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Dünya Ben Gvir talimat verdi, Kur'an-ı Kerim'lere el konuldu!
Dünya

Ben Gvir talimat verdi, Kur'an-ı Kerim'lere el konuldu!

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Ben Gvir talimat verdi, Kur'an-ı Kerim'lere el konuldu!

Katil israil'in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Negev Hapishanesi'nde tutulan Filistinli esirlerin kıyafetleri ile Kur'an-ı Kerim nüshalarına el konulması talimatı verdi.

Katil israil'in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Negev Hapishanesi'nde tutulan Filistinli esirlerin kıyafetleri ile Kur'an-ı Kerim nüshalarına el konulması talimatı verdi.

Soykırımcı israilin aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, ülkenin güneyindeki Negev Hapishanesi'nde tutulan Filistinli esirlerin kıyafetleri ile Kur'an-ı Kerim nüshalarına el konulması talimatı verdiği bildirildi.

Filistin Esirler Medya Ofisi'nin açıklamasına göre, Ben-Gvir'in hapishaneye yaptığı ziyaret sırasında verdiği talimatın ardından Filistinli esirlerin kullanımındaki Kur'an-ı Kerim sayısı önemli ölçüde azaltıldı. Açıklamada, esirlerin kıyafetlerine de el konulduğu ifade edildi.

 

Filistinli kurumlar, israil yönetiminin Negev Hapishanesi'nde tutulan esirlere yönelik yiyecek ve temizlik malzemesi kısıtlamalarını da "cezalandırma politikası" kapsamında sürdürdüğünü belirtti.

Öte yandan, Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti de 2 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Megiddo Hapishanesi'nde bulunan Filistinli esirlerin açlık ve tıbbi ihmal nedeniyle ağır koşullarda yaşam mücadelesi verdiğini, cezaevi şartlarının her geçen gün kötüleştiğini bildirmişti.

İnsan hakları kuruluşlarının verilerine göre, israil hapishanelerinde kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu yaklaşık 9 bin 500 Filistinli esir bulunuyor.

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