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Siyaset 'Ben de 28 Şubat mağduruyum' demişti! "Kılıçdaroğlu bir gün 'Darbeyi ben durdurdum' da diyebilir"
Siyaset

'Ben de 28 Şubat mağduruyum' demişti! "Kılıçdaroğlu bir gün 'Darbeyi ben durdurdum' da diyebilir"

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "Ben de 28 Şubat mağduruyum." diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir gün, "İleride 'Darbeyi ben durdurdum' diyebilir." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-19 18:00:00 -

 Yeniakit.com.tr 

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 28 Şubat sürecinde katıldığı canlı yayınlarda, başörtüsü için, "1 metrekarelik bir bez parçası.""Bu ülkenin yasaları var." gibi söylemlerle darbecilere destek verdiği günleri hatırlattı. Özalan, Kılıçdaroğlu'nun bir gün 15 Temmuz hain darbe girişimini kendisinin durdurduğunu söyleyebileceğini aktardı.

'Herkesin hafızasını kendi hafızası sanıyor'

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Özalan, "Ölümüne başörtüsü yasağını savunan Kemal Kılıçdaroğlu, 'Ben de 28 Şubat mağduruyum.' dedi." ifadeleri ile başladığı mesajına şöyle devam etti:

15 Temmuz'da darbecilerin yol vermesiyle tankların arasından elini kolunu sallayarak geçmişti. İleride "Darbeyi ben durdurdum." diyebilir.

Herkesin hafızasını kendi hafızası gibi sanıyor.

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