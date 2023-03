Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldız ismi kararı aldı! Şok itiraf geldi: Çok özel açıklamalar

ATV’nin reyting rekortmeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın oyuncusu Erkan Can, karavan aldı. 50 yıllık izci olduğunu söyleyen Can, "Yıllarca kamplarda araziye uyduk, bu saatten sonra konforlu kamp hayatı yaşamak istiyorum" dedi. Dostlarını yeni aldığı karavanında ağırladığını söyleyen Erkan Can, "Karavan geldi şeklim şemalim değişti. Artık daha huzurluyum" diye konuştu.

ATV dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da rol alan usta oyuncu Erkan Can da karavan aldı. Amerikan otomobillerine olan düşkünlüğüyle tanınan Can, çekme karavan sahibi oldu.

Genç oyuncu Gökhan Yıkılkan'dan bu konuda destek aldığını söyleyen Can, "1974'ten beri izciyim, kamp hayatını biliyorum, 65 yaşındayım. Yıllarca kamplarda arazide uyuduk, bu saatten sonra konforlu kamp hayatı yaşamak istiyorum" dedi. Fransız yatağı, banyosu, buzdolabı, yenilenebilir enerjisiyle sağlanan sınırsız sıcak suyu bulunan karavanı sayesinde hayatının değiştiğini anlatan Can, şöyle devam etti:

"Oyuncular olarak hayatımız karavanda bekleyerek geçiyor zaten. Ama bu başka. Hayatları küçültmek, iki günlük dünyada kendi ruhumuza vakit ayırmak lazım.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM OYUNCULARI

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yönetmen: Onur Tan

Senaryo: Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)