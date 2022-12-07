Ben Bu Cihana Sığmazam'da beklenmedik ayrılık! Diziye veda etti

Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı Ben Bu Cihana Sığmazam seyirciyi Atv ekranlarına kilitlemeye devam ediyor. Ben Bu Cihana Sığmazam 12. bölümünde çok konuşulan bir veda yaşandı.

Dizide, Tatavlalı ve Cezayir sonunda karşı karşıya geldi. Cezayir, Tatavlalı'nın yaptığı hamleye karşılık verir ama bu karşılığın bedeli Cezayir için çok ağır oldu.

Cezayir en yakınlarından birini kaybetti.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Dumrul Bey karakteri, Tatavlı tarafından öldürüldü.

Dumrul Bey'in ölmesinin ardından Hakan Karahan diziden ayrıldı.