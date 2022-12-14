Ben Bu Cihana Sığmazam'a EDHO'dan bomba 3'lü! Gelirlerse Türkiye ayağa kalkar

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 3 ay gibi kısa bir sürede izleyiciden tam not almayı başardı. Dizi güçlü oyuncu kadrosuyla da göz dolduruyor. Ancak diziyi takip edenlerin dizide aradığı üç detay daha var. Bölümün ardından seyirciler EDHO'nun İlyas'ı Ozan Akbaba'yı, Alparslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'i, Kimsesiz Yaşar'ı Olgun Şimşek'i de diziye istediklerini net bir şekilde ifade ediyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi aldığı reyting sonuçları dikkat çekmeye devam ederken seyircilerden bomba bir istek geldi. Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akil'in başrollerinde yer aldığı dizi heyecan dolu sahneleriyle salı akşamının en çok izlenen dizisi oluyor. Diziyi ilk bölümden bu yana izleyen seyirciler İlyas karakterini canlandıran Ozan Akbaba, Alparslan karakterini canlandıran Yunus Emre Yıldırımer ve Kimsesiz Yaşar karakterini canlandıran Olgun Şimşek'in diziye katılmasını istiyor.

EDHO'daki 3 isim isteniyor

EDHO'nun İlyas Çakırbeyli'si Ozan Akbaba, Alparslan'ı Yunus Emre Yıldırımer ve Kimsesiz Yaşar'ı Olgun Şimşek dizinin efsane isimleri arasındaydı.

Hemen gelsin istiyorlar

Bu nedenle seyirciler İlyas rolüyle milyonların gönlüne kurmayı başaran Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba ve Olgun Şimşek'i de Oktay Kaynarca'nın yanında görmek istediğini söylüyor.

Ozan Akbaba, Kasaba Doktoru'nda, Yunus Emre Yıldırımer ise Teşkilat'ta rol alıyor.

Akşam