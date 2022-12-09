Ben Bu Cihana Sığmazam sonrası final kararı aldılar! Tolga Sarıtaş'ın aldığı karar şok etti

Büyük umutlarla başlayan, başrollerinde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın paylaştığı 'Baba' dizisi final kararı aldı. Sarıtaş'ın son aldığı karar ise hayranlarını kahredecek.

'Baba' dizisinin başrolünde başarılı oyuncu Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş yer alıyordu. Ancak dizi bir türlü beklediği ivmeyi yakalayamadı. Final kararının ardından yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş'tan bir karar daha geldi. 'Baba' dizisinin final yapmasından sonra Sarıtaş'ın oyunculuğu bırakıp bırakmayacağı merak konusu oldu.

27 Aralık'ta Baba dizisi final yapacak

2. sezondur ekranlarda olan Baba dizisi 30. bölümü ile final yararken 27 Aralık 2022 tarihine son yayın günü olduğu açıklandı. İzleyicilerin yakından takip ettiği ve ilgi gösterdiği Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın harika bir ikili olduğu dizi, yakında final yapacak.

Tolga Sarıtaş oyunculuğu bıraktı mı?

Tolga Sarıtaş, çekimlerde oldukça keyif aldığını dile getirirken harika bir iş çıkardıklarının da altını çizdi. Dizinin final yapmasının ardından açıklamalarda bulunan Sarıtaş, projenin yorucu olduğunu dile getirirken bir süre oyunculuğa ara verdiğini açıkladı. Bu açıklama sonrasında takipçileri ve sevenleri üzülmesi üzerine sosyal medya üzerinden çeşitli yorumlar gelmeye başladı.

Haluk Bilginer ile birlikte aynı projede yer almaktan ötürü duyduğu mutluluğu ifade eden Sarıtaş, diziyi yakından takip edenleri duygulandırdı. Ancak oyuncu dinleneceği süre zarfında daha fazla projede yer almayacağı için sevenlerini bekleteceğinin de altını çizdi.