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Medya Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde kadro değişiyor! Beklenmedik karar: Ünlü yeni isim ne olacak belli oldu! O geliyor
Medya

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde kadro değişiyor! Beklenmedik karar: Ünlü yeni isim ne olacak belli oldu! O geliyor

Yeniakit Publisher
2023-12-12 23:23:00 - 2023-12-12 23:43:31
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde kadro değişiyor! Beklenmedik karar: Ünlü yeni isim ne olacak belli oldu! O geliyor

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine peş peşe yeni oyuncular katılıyor. Yeni bir isim geleceği iddia ediliyordu. Bu iddialar doğru çıktı: Ozan Akbaba'nın ardından bir oyuncu daha dahil olacak. Bakın kim?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine peş peşe yeni oyuncular katılıyor. Ozan Akbaba'nın ardından bir oyuncu daha dahil olacak.

ATV ekranlarında yayımlanan “Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisinin kadrosuna peş peşe yeni oyuncular katılmayı sürdürüyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisinin kadrosuna Azeri iş adamı Emiraslan Gardaşov karakteriyle dahil olan Ozan Akbaba’nın partneri de belli oldu. Yeni dizisi merakla beklenen Ozan Akbaba eski rol arkadaşı Oktay Kaynarca’yla “Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisinin kadrosuna dahil olmuştu. Emiraslan Gardaşov rolüyle seyirci karşısına çıkan Akbaba’ya partner geliyor.

Zülküf Yücel ve Zehra Yücel’in yazdığı dizinin kadrosuna Serenay Aktaş dahil oldu. Aktaş, dizinin ekibine “Gülcan Barka” rolüyle dahil olacak.

“Ben Bu Cihana Sığmazam” final mi yapacak? Öte yandan bazı haber sitelerinde “Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisinin final yapacağına dair iddialar gündeme geldi.ArtıGerçek'e göre: Ancak bu iddia gerçeği yansıtmıyor. “Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisinin 2024 yılında da ekranda olacağı öğrenildi.

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