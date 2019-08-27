Ben Arfa kimdir nereli ve kaç yaşında? Hatem Ben Arfa Fenerbahçe transfer

Fenerbahçe, bonservisi elinde olan Fransız futbolcu Hatem Ben Arfa'ya resmi teklifte bulunduğu iddia edildi. Fenerbahçe Ben Arfa’ya yıllık 2,5 milyon euro'dan üç senelik kontrat teklif ettiğini yazdı. Peki Ben Arfa kimdir nereli ve kaç yaşında? Ben Arfa hangi takımlarda oynadı?

Adil Rami'yi sözleşme imzalamak üzere Türkiye'ye getiren Sarı Lacivertli kulübün şimdi de bir başka Fransız futbolcu Hatem Ben Arfa'ya resmi teklifte bulunduğu iddia edildi. La Gazzetta dello Sport'tan Nicolo Schira, kendisine ait Twitter hesabından paylaştığı haberde Fenerbahçe yönetiminin bonservisi elinde bulunan 32 yaşındaki 10 numaraya yıllık 2,5 milyon euro'dan üç senelik kontrat teklif ettiğini yazdı. Rennes ile sözleşmesi sona erdikten sonra kendisine bir türlü kulüp bulamayan yıldız futbolcunun bu teklife nasıl bir cevap vereceği ise merakla bekleniyor.

Hatem Ben Arfa 7 Mart 1987 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Futbola amatör olarak 1993 yılında Olympique Lyon'da başlayan Ben Arfa, 2004 senesinde aynı kulübün AS takımına geçti. 2004-08 sezonları arasında forma giydiği takımda 64 maça çıkan Ben Arfa 7 gol buldu.

2008-10 sezonlarında Olympique Marseille takımına transfer oldu ve burada çıktığı 63 maçta 9 gol kaydetti. Ardından 2010-15 arasında Newcastle United ile anlaşan futbolcu burada 76 maçta ter dökmüş ve 13 gol bulmuştur. 2015-16 sezonunda Nice'de oynadıktan sonra Paris Saint-Germain'e transfer olmuş ve buradaki 23 maçında rakip ağları havalandıramamıştır. Hatem Ben Arfa 2007 senesinden bu yana Fransa Milli Takım formasını giydi.