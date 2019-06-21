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“Ben Antep’im" tanıtım filmine ödül

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in seslendirdiği “Ben Antep’im” filmi Uluslararası Turizm Filmleri Festivali’nde 35 ülkeden 380 film arasında “Şehir” kategorisinde en iyi film ödülünü aldı.

21 Haziran 2019 Cuma 10:12
“Ben Antep’im" tanıtım filmine ödül

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in seslendirdiği “Ben Antep’im” filmi Uluslararası Turizm Filmleri Festivali’nde 35 ülkeden 380 film arasında “Şehir” kategorisinde en iyi film ödülünü aldı.


Gazi şehrin ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığını yükseltmeyi amaçlayan çalışmalarıyla dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in kendi sesiyle geçmişten günümüze Gaziantep’i anlattığı “Ben Antep’im” adlı film ödüllendirildi.


Daha önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yapan ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığını bir arada yürüten Şahin’in kısa bir bölümünde yer aldığı film, uluslararası yarışmada ödül almayı başardı.


İstanbul’da Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Turizm Filmleri Festivali’nin jüri başkanlığını yönetmen Serdar Akar yaptı. Yarışmada sağlık, spor, inanç, gastronomi, doğa turizmi, oteller, hava yolları, acenteler, yerel yönetimler ve şehir filmleri kategorilerinde kültür ve turizm temalı filmler yer aldı. Festivalin Türkiye etabında dereceye giren filmler ise 20 ülkede yarışma ve tanıtım fırsatı bulacak.



“Ben Antep’im" filmi hakkında


Ödül alan ve Gaziantep şehrinin genel bir tanıtımını yapan "Ben Antep’im" filmi, "Ben burada doğdum. Bu topraklarda, bu yağmurlarda büyüdüm. Buranın rüzgarı, buranın kokusu benim. Burada öğrendim memleket nedir, vatan nedir, sevda nedir. Çocukken koşturduğum dar eski evlerin arasında başladı ilk arkadaşlıklarım" sözleriyle başlıyor.


Tamamı Gaziantep’te, Gazianteplilerin katılımıyla çekilen ve Fatma Şahin’in seslendirmesini yaptığı filmin devamında ise emeğin, çabanın, inanarak mücadele etmenin, dürüstlüğün ve ahlakın önemi anlatılarak, “İlk kez burada öğrendim emeğin ne denli değerli olduğunu, çaba gösterdiğinde birin nasıl bin verdiğini, mücadele ede ede kazanmayı, inanırsan başaramayacağın hiçbir şey olmadığını burada gördüm. Dürüstlüğün, ahlakın hayattaki en büyük erdem olduğunu, zenginlik dediğinin bir arada olmak olduğunu bu şehirde öğrendim” ifadeleri yer aldı.


Tanıtım filminin devamında yine Şahin’in seslendirmesiyle Gaziantep’in tarihinden, kültüründen, üretici bir şehir olmasından ve binlerce yıllık geçmişinden bahsedilerek kentin modern yüzüne ve geleceğine işaret edilirken, “Buranın tadı, buranın lezzeti, buranın baharatı, buranın esnafı, buranın bakırcısı, buranın kutnucusu benim. Ben binlerce yıllık bir kültürün mirasçısı, ben bu şehrin geleceği, ben bu şehrin yeni yüzü, ben dünyanın en güzel coğrafyalarından biri, ben Antep’im, ben Gaziantep’im” sözlerine yer verildi.


Sosyal medyada büyük ilgi gören "Ben Antep’im" adlı film yayınlanmasının üzerinden 24 saat geçmeden 1 milyona yakın kişi tarafından izlenmişti. 3 dakika 10 saniyelik film sosyal medyada yoğun olarak paylaşılmıştı.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 10:12
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