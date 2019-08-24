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"Ben ambulans çağırın diyorum, onlar çekim yapıyor"

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu- Emine Bulut'un annesi Fadime Bulut:- "10 yaşındaki torunum, 'anneanne ben ambulans çağırın diyorum, onlar çekim yapıyor' diyor"

24 Ağustos 2019 Cumartesi 21:15
"Ben ambulans çağırın diyorum, onlar çekim yapıyor"

KIRIKKALE (AA) - AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un ailesini ziyaret ederek, taziyelerini iletti.

Can, ziyarette baba Ahmet ve anne Fadime Bulut'a başsağlığı dileğinde bulundu.

Baba Ahmet Bulut, burada yaptığı konuşmada, "Olay olduktan sonra arayarak beni tehdit ediyor. Bunları polise de söyledim. 'Senin soyunu kurutacağım' falan diye tehdit ediyor. Aradığı numarayı da verdim emniyete. Bu suçlara idam gelmediği sürece bu olayların durması mümkün değil. Bunlar 3-5 yıl yatacak sonra yine al başına belayı." dedi.

Anne Fadime Bulut ise "Kızım orada çocuğu ile çırpınırken o sırada eli tutuyor da çekim yapıyor, çocuk orada çırpınırken nasıl oluyor da onlar seyrediyor. Orası dönerci ise illaki imkan vardı. Hiç mi biri bir şey fırlatmadı? Onların da annesi, babası, ailesi var. Yazıklar olsun onlara. 10 yaşındaki torunum, 'anneanne ben ambulans çağırın diyorum, onlar çekim yapıyor' diyor." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Can da ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, failin en ağır cezayı alacağına, adaletin tecelli edeceğine inandığını söyledi.

Bu acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Can, şöyle konuştu:

"Bunun için yaptırım neyse üzerine gitmek lazım. TBMM, kadına, aileye ve çocuklara şiddet noktasında yeterli duyarlılığa sahip vekillerden ve gruplardan oluşmakta. Geçmiş dönemlerde de bu konuyla ilgili araştırma komisyonları kuruldu. Gerekirse yeni yasama döneminde kadına, aileye, çocuğa şiddete yönelik tekrar ortak imzayla komisyon kurulabilir. Bunun takipçisi oluruz."

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 21:15
  1. Emine Bulut
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