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Ben aldırmak için hangi bölüme gidilir?

Tıp literatüründeki adı ile nevüs olarak bilinen ve vücudumuzun çeşitli yerlerinde doğuştan ya da sonradan meydana gelen ben, zararsızdır. Ama bazen büyük oranda iyi huylu olmalarına karşın Melanom veya Malign Melanom ismi ile bilinen deri ( cilt ) kanseri türündeki benler ile benzerlikler göstermektedirler. Sağlıksal açıdan sorun teşkil eden benlerin alınması gerekebilir. Bu durumda hangi doktora gitmek gerekir? Ben aldırmak için hangi bölüme hangi doktora gidilir? Hangi bölüm ya da doktor ben tedavi yapar? İşte ayrıntılar...

08 Haziran 2019 Cumartesi 18:56
Ben aldırmak için hangi bölüme gidilir?

Tıp literatüründeki adı ile nevüs olarak bilinen ve vücudumuzun çeşitli yerlerinde doğuştan ya da sonradan meydana gelen ben, zararsızdır. Ama bazen büyük oranda iyi huylu olmalarına karşın Melanom veya Malign Melanom ismi ile bilinen deri ( cilt ) kanseri türündeki benler ile benzerlikler göstermektedirler. Sağlıksal açıdan sorun teşkil eden benlerin alınması gerekebilir. Bu durumda hangi doktora gitmek gerekir? Ben aldırmak için hangi bölüme hangi doktora gidilir? Hangi bölüm ya da doktor ben tedavi yapar? İşte ayrıntılar...

Ben aldırmak için hangi bölüme gidilir?

Kanserleşme riski taşıyan ve estetik açıdan da kötü bir görünüme sahip olan benlere veda etmek için 2 farklı bölüm tercihinize sunulmaktadır. Bu iki bölümün tedavi açısında ciddi uygulama farklılıkları bulunmamaktadır. Benler zaten insanlar tarafından bilindiğinden ötürü herhangi bir teşhis durumu yoktur, tedaviye gelen kişi direk olarak o beni aldırmak için gelir. Cildiye bölümüne ben için başvurduğunuzda bu bölümde size uygulanacak yöntem krio olarak adlandırılan dondurma yöntemidir. Bu tedavi yönteminde uygulama alanı tam olarak saptanmadığı için ben’in çevresi de zarar görebilmektedir. Genel cerrahi uzmanları ise teknik donanım açısından daha fazla olanağa sahiptir ve ben için lazer, radyo frekans, elektro koter gibi çeşitli teknolojik aletler ile buharlaştırma yöntemini kullanırlar.

Bazı hekimler ben ameliyatı diye bir şey size önerebilir bu ameliyat ben’in olduğu bölgenin kesilerek yapılmasından meydana gelir ve örnek verecek olursak 7 mm bir ben’in ameliyat alanı 27 mm olur.Bundan Dolayı ameliyat sonrasında dikiş izi ve çukurluk meydana gelir. Bu tür bir istemde bulunan doktorun bu istemini kabul etmeyiniz ve yukarıda geçen lazer, radyo frekans, elektro koter yöntemlerinden birisini tercih ediniz.

Radio-Frekans tedavisi nedir?

Benler çeşitli şekillerde bulunmaktadır ve ciltle aynı seviye ya da kabarık olmasına göre değerlendirilmektedir. Cilt ile aynı seviyede olan yüzeysel benler için genellikle uygulanacak tedavi yöntemi radio-frekans. Lazer yöntemi sağlık alanında kullanımı yaygınlaşan bir yöntemdir ve ben tedavisinde en güzel sonucu bize vermektedir. Bu tedavide hiçbir şekilde iz kalmamaktadır.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 18:56
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