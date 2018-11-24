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Bembeyaz dişler için...

Diş macunlarının dişleri beyazlattığı bir palavra. Diş macunlarının hepsi aynı işlevi görüyor. Diş sağlığınızı koruyor, ama beyazlatmıyor.

24 Kasım 2018 Cumartesi 17:10
Bembeyaz dişler için...


Bunun samimi itirafı olarak kimyasal ilaçlar kullanılarak günler süren kalıp almalar, o kimyasallarla uyumalar sonucunda diş beyazlatmaları yapılıyor. Bazen netice de alınamıyor, çünkü kalıtım da diş renginde önemli bir unsur. Size masrafsız, zahmetsiz bir tavsiyede bulunabiliriz. Üstelik hiçbir kimyasal da söz konusu değil. Bir tatlı kaşığı öğütülmüş adaçayı ile bir çay kaşığı kadar kabartma tozunu karıştırıp bu karışımla dişlerinizi fırçalayın.

Ağız ve diş sağlığında adaçayı bir numara

Adaçayının faydaları ve en çok işe yaradığı yerlerden biri olan boğaz enfeksiyonları.. Ağız sağlığı açısından olduğu kadar, bademcik ve boğaz enfeksiyonuna karşı da önleyici ve koruyucu gücü mükemmel olan adaçayının gargarasını ve kürünü yapabilirsiniz.

Yaklaşık bir bardak suda bir tutam adaçayını (4-5 gr) 10 dakika kısık ateşte demleyin.

Gece uyumaya çekilmeden ve sabah bununla günde iki-üç defa gargara yapın. Hazırladığınız gargarayı 48 saat rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ancak adaçayı içerken hamileler ilk 3 ay çok dikkatli olmalı, çünkü düşük yapma riskini artırabilir.

 

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 17:10
  1. ağız sağlığı
  2. bembeyaz dişler
  3. doğal yöntem

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