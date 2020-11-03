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Aktüel Bem-Bir-Sen İzmir’de
Aktüel

Bem-Bir-Sen İzmir’de

İzmir’in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu ve beraberindeki heyet bölgeye destek ziyareti gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 21:07:00 -
Bem-Bir-Sen İzmir’de

Bem-Bir-Sen Genel Merkez Yönetimi ve bölge illerinden 8 şube il başkanının katıldığı ziyarette, depremden etkilenen vatandaşlara çeşitli yardımlar yapılırken, bölgede yaraları sarmak adına çalışmalar gerçekleştiren Yerel Yönetim Hizmet Kolu’nda görevli çalışanlar ziyaret edildi.

Milletin hizmetindeyiz

Ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu, şunları dile getirdi: “Afet bölgesinde cansiperane çalışan Türkiye’mizin dört bir yanından gelen itfaiyecilerimiz, yerel yönetim çalışanlarımız, Polis Teşkilatımız, Jandarma Teşkilatımız, sağlık çalışanlarımız, arama-kurtarma ekiplerimize teşekkür ediyorum. Bem-Bir-Sen olarak deprem felaketinden olumsuz etkilenen kardeşlerimizin her daim yanlarında, milletimizin hizmetindeyiz.

Afet bölgesine destek

Van’da, Elazığ ve Malatya’da gerçekleşen depremlerde, pandemi sürecinde, Giresun’da gerçekleşen sel felaketinde ve bugün de İzmir’de milletimizin her türlü sıkıntısında elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Devletimizin depremin gerçekleştiği andan itibaren tüm kurum ve imkânlarıyla afet bölgesine gerekli desteği sağladığına, devletimizin gücüne bir kez daha şahit olduk. Türkiye’mizin her bölgesinden gelen yardımların yanı sıra biz de Bem-Bir-Sen olarak bölgede her an için ihtiyaç duyulabilecek, maske, powerbank vb. materyallerin evlerinden ayrı kalmak durumunda olan İzmirli vatandaşlarımıza ulaştırılmasını sağladık.”

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