Belözoğlu'dan çok konuşulacak cevap

UEFA Konferans Ligi'nde sahasında Gent'e 4-1 mağlup olarak Avrupa'dan elenen Medipol Başakşehir'de üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası basın toplantısında Emre Belözoğlu'na istifa sorusu yöneltildi.

"Gümüşdağ'a sormadan olmaz"

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Başkanımız Göksel Gümüşdağ ile yakın bir ilişkim var. Kendi başıma bir karar almam doğru olmaz" dedi.

İşte Emre Belözoğlu'nun açıklamaları:

"Başkan Göksel Gümüşdağ ile konuşmadan kendimle alakalı bir karar almam doğru olmaz. Başkanla ilişkisi yakın olan biriyim. Burası benim evim gibi."

"Kariyer hedeflerim arasında Avrupa'da teknik direktörlük yapmak var. Başakşehir'de güzel bir tecrübe kazanıyorum. Avrupa'ya katılma ve Türkiye Kupası'ndaki iddamız hala güçlü."

"Geldiğimizden bu yana ilk defa böyle bir dalgalanma yaşadık. Oyuncuların toparlayacağına inanıyorum. Burası benim evim gibi.

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"Biz zaten kararı Başkan ile alırız. Kendi kararlarım başka bir kulüpte düşünülebilir ama Göksel Gümüşdağ'ın olduğu yerde kendimle alakalı bir karar almadan önce onunla konuşmam gerekiyor."