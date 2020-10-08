Bellona Kayseri Basketbol'un yeni transferleri sağlık kontrolünden geçirildi

KAYSERİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'un yeni transferleri Jacki Gemelos ve Mikiah Harrigan, sağlık kontrolünden geçirildi.

Son olarak Yunanistan'ın Olympiakos takımında oynayan 31 yaşındaki ABD'li oyun kurucu Jacki Gemelos ve ABD'de South Carolina Gamecocks forması giyen 22 yaşındaki oyun kurucu Mikiah Harrigan, Memorial Kayseri Hastanesi'nde sağlık kontrolüne tabi tutuldu.

Sağlık kontrolü öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Gemelos, Türkiye'ye ilk kez geldiğini ve çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Kaliteli bir ligde oynayacağını belirten Gemelos, şunları kaydetti:

"Benim için çok güzel bir tecrübe. Daha önce hiçbir takım beni böyle karşılamadı. Çok temiz ve güzel bir şehir. İnsanları çok sıcakkanlı. Dün bize çiçek getirip akşam yemeğine götürdüler, bu yüzden çok mutluyum. Türkiye'ye gelmiş olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Türkiye ligi hakkında tabii ki fikrim vardı. WNBA'den çok fazla yıldız geliyor. Denizaşırı ülkelerde en iyi ligin Türkiye'de olduğunu söyleyebilirim."