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Spor Bellona Kayseri Basketbol, Tyasha Pearl Desiree'yi transfer etti
Spor

Bellona Kayseri Basketbol, Tyasha Pearl Desiree'yi transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-09-24 12:35:39 -
Bellona Kayseri Basketbol, Tyasha Pearl Desiree'yi transfer etti

KAYSERİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, ABD'li Tyasha Pearl Desiree'yi transfer etti.

Bellona Kayseri Basketbol, Dallas Wings takımından transfer ettiği 22 yaşındaki yeni transferiyle bir yıllık sözleşme imzaladı.

Memorial Kayseri Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Desiree, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok heyecanlı olduğunu, takımla birlikte olmak oynamak için sabırsızlandığını söyledi.

Takımının Avrupa'da da mücadele edeceğini belirten Desiree, "Takımın ve koçun benden istediklerini karşılamaya çalışacağım. Takımın ve koçun bana güvenebileceği bir oyuncu olmak istiyorum. Kesinlikle kazanmak istiyorum." diye konuştu.

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