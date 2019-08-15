0553 313 94 23

Bellona Kayseri Basketbol Gülse Uğur’u transfer etti

Bellona Kayseri Basketbol, genç oyuncu Gülse Uğur’u transfer etti.

15 Ağustos 2019 Perşembe 16:40
Bellona Kayseri Basketbol Gülse Uğur’u transfer etti

Bellona Kayseri Basketbol, genç oyuncu Gülse Uğur’u transfer etti.


Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar dış transferde geçtiğimiz sezon İstanbul Üniversitesi forması giyen 20 yaşındaki Gülse Uğur’u kadrosuna kattı.


İstanbul Üniversitesi forması ile 2018-2019 sezonunda ligde 25 maçta forma giyen genç skorer gard pozisyonunda oynayan Gülse Uğur, 2019-2020 sezonunda Bellona Kayseri Basketbol forması giyecek.


Gülse Uğur, aynı zamandaÜmit Milli takım formasını da giyiyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 16:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Burhaniye’de panayırda çocuklar eğlenceye doydu
    1. Burhaniye’de panayırda çocuklar..
    2. Bu pizza inanın çok masum!
    3. Osmaneli’nde ücretsiz yüzme öğretilecek
    4. Osmaneli ’Lefke Cup 2019 U15..
    5. ABD’li askeri heyet ile Türk..
    6. YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak?..
    7. Yeni PAÜ’lüler irtibat masasından..
    8. Çanakkale Bisiklet Platformu kamplı..
    9. Muş'ta HDP'nin il eş başkanları..
    10. Serbest piyasada altın fiyatları
    11. Teleferik için kuyruk oluştu, 40 bin..
    12. Denizli'deki deprem
    13. Kafede korkutan yangın
    14. Karadeniz Sahil Yolu’nda bayram trafiği
    15. İzmir'de hırsızlık anı güvenlik..
    16. Uşak Ticaret Borsası
    17. Manisa Büyükşehir’de hedef ’Sıfır Atık’
    18. Darende’de ‘Pilav Şenliği’
    19. Sivasspor 2 genç oyuncuyu kadrosuna..
    20. Otomobil 10 metreden başka bir aracın..
    21. Rusya'dan Türkiye açıklaması
    22. İhale teminatının ne kadar sürede iade..
    23. Ölümüne bahşiş: Canlarını hiçe saydılar
    24. Edirne'de 1330 düzensiz göçmen yakalandı
    25. Bu hafta 7 film vizyona girecek
    26. Yeşilyurt Belediyesi, araç ve yaya..
    27. Büyükşehir’den Mehmet amcaya hasta..
    28. Balaban’da ‘Buluşma Günü’ etkinliğine..
    29. Tomruk altında kalan kişi ağır..
    30. Süper kupa maçında sahaya atlayan..
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
    Bayramı fırsat bildiler! Abdullah Gül ve Ali Babacan destek istedi
    Bayramı fırsat bildiler! Abdullah Gül ve Ali Babacan destek istedi
    İstanbul Havalimanı'nı sürekli kötüleyen solculara.. Gökçek'ten dikkat çeken paylaşım
    İstanbul Havalimanı'nı sürekli kötüleyen solculara.. Gökçek'ten dikkat çeken paylaşım
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi

    Günün Karikatürü

    15 Ağustos 2019
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu