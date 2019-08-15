Bellona Kayseri Basketbol Gülse Uğur’u transfer etti
Bellona Kayseri Basketbol, genç oyuncu Gülse Uğur’u transfer etti.15 Ağustos 2019 Perşembe 16:40
Bellona Kayseri Basketbol, genç oyuncu Gülse Uğur’u transfer etti.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar dış transferde geçtiğimiz sezon İstanbul Üniversitesi forması giyen 20 yaşındaki Gülse Uğur’u kadrosuna kattı.
İstanbul Üniversitesi forması ile 2018-2019 sezonunda ligde 25 maçta forma giyen genç skorer gard pozisyonunda oynayan Gülse Uğur, 2019-2020 sezonunda Bellona Kayseri Basketbol forması giyecek.
Gülse Uğur, aynı zamandaÜmit Milli takım formasını da giyiyor.
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