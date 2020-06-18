  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Bellona Kayseri Basketbol, Gülse Uğur ile sözleşme yeniledi

Yeniakit Publisher
2020-06-18 16:39:24 -
Bellona Kayseri Basketbol, Gülse Uğur ile sözleşme yeniledi

KAYSERİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, Gülse Uğur ile sözleşme yeniledi.

Kayseri ekibi, geçen sezon da takımda yer alan ve oyun kurucu pozisyonunda oynayan 21 yaşındaki Gülse Uğur ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesabından transferle ilgili, "Geçen sezon başında transfer ettiğimiz Gülse Uğur'la 2020/21 sezonunda da devam ediyoruz. Kendisine yeni sezonda başarılar diliyoruz." paylaşımı yapıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı