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Spor Bellona Kayseri Basketbol Asbaşkanı Özkan Arseven'den fikstür değerlendirmesi:
Spor

Bellona Kayseri Basketbol Asbaşkanı Özkan Arseven'den fikstür değerlendirmesi:

"Kaliteli takımlar için fikstürün çok büyük bir önemi yoktur. Biz bu sezon Bellona Kayseri Basketbol'u özlenen eski günlerine döndürmek için elimizden geleni yapacağız"

Yeniakit Publisher
2020-08-25 13:10:45 -
Bellona Kayseri Basketbol Asbaşkanı Özkan Arseven'den fikstür değerlendirmesi:

KAYSERİ (AA) - Bellona Kayseri Basketbol Asbaşkanı Özkan Arseven, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi yeni sezon fikstürünü değerlendirdi.

Arseven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fikstürün tüm takımlar için hayırlı olmasını diledi.

Bu sezon parkede farklı bir Kayseri Basketbol olacağını belirten Arseven, "Kaliteli takımlar için fikstürün çok büyük bir önemi yoktur. Biz bu sezon Bellona Kayseri Basketbol'u özlenen eski günlerine döndürmek için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Maçların seyircisiz oynanacağını anımsatan Arseven, şöyle konuştu:

"Spor, taraftarla bir bütün kazanıyor. Biz taraftar desteğini her zaman hisseden bir takımdık. Seyircisiz oynanmasından elbette etkileneceğiz ancak bu sadece bizim için geçerli bir durum değil. O yüzden maçlara bu şekilde motive olacağız. Çok iyi bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Avrupa kupalarına odaklandık. İnşallah sezon sonunda Avrupa'da ülkemizi temsil edecek takımların arasına gireceğiz. Buna tüm kadro inanmış bir durumda."

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