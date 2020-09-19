Bellona “iyi ki ona rastladım” sloganı ile meşhur olan Türkiye’nin tanınan mobilya mağazalarındandır. Bellona Erciyes Anadolu Holding sahipliğinde bünyesinde 3.778 işçi 257 idari personeli bulunuyor.

Bellona kimin?

Bellona,1995 yılında bilindiği gibi Boydak Holding'in kurmuş olduğu mobilya markasıdır. Kardeş mobilya şirketleri İstikbal ve Mondi'dir. Ancak Boydak Holding'in FETÖ ile iltisakı sebebiyle Bellona’ya kayyum atanmıştır. Bellona şuanda TMSF tarafından yönetilmektedir. Bellona Genel Müdürü Mustafa KARAMEMİŞ’tir.

Bellona ne demektir?

Bellona, Roma mitolojisinde savaş tanrıçasına verilen isimdir.

Bellona’da hangi ürünler var?

Bellona’da yemek odaları, oturma odaları, yatak odaları, genç ve bebek mobilyaları, yatak, baza, halı, ev tekstili ve konsept ürünlerin bulunduğu geniş ürün yelpazesine sahip bir mağaza.

Ayrıntılı bilgi için bellona.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.