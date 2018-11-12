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Beline sardığı 1 kilo 660 gram esrarla enselendi

Van'da düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu şahsın beline sarılı 1 kilo 660 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi.

12 Kasım 2018 Pazartesi 11:02
Beline sardığı 1 kilo 660 gram esrarla enselendi

Van Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Erciş-Van Karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan yolcu otobüsünde arama yaptı.

Yapılan arama esnasında durumundan şüphelenilen Afganistan uyruklu H.H. isimli yolcunun yapılan üst aramasında, vücuduna korse ile sarılı vaziyette zulalanmış 3 paket halinde toplam 1 kilo 660 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak gözaltına alınan Afganistan uyruklu H.H. isimli şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak-Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 11:02
  1. Van
  2. uyuşturucu operasyonu
  3. Esrar
  4. Esrarı beline sarmış

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