Belhanda'yı bitiren Trabzonspor'dan Feghouli bombası

Trabzonspor Yönetimi, bonservisi elinde olan Belhanda'ya 1,5 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme teklifinde bulundu. Faslı oyuncu rakamı kabul etti ancak ayrıca imza parası talep ediyor. Fanatik'in haberine göre; Bordo-Mavili takımın kurmayları bu rakamı minimuma çekerek Belhanda'ya imza attırmak istiyor.

Avcı çok ısrarcı

Geçtiğimiz günlerde Başkan Ahmet Ağaoğlu ile birlikte Istanbul'da transfer toplantısı yapan teknik direktör Abdullah Avcı Belhanda'nın transferine onay verdi.

Türkiye'de kalmak istiyor

31 yaşındaki futbolcu Galatasaray ile yolları ayrıldıktan sonra yurt dışından da teklifler aldı ancak kariyerine Türkiye'de devam etmek istiyor. Faslı yıldızın ailesinin tercihi de Türkiye'de kalmaktan yana...

Yöneticileri eleştirdi

Bu sezon Galatasaray forasıyla 28 maçta 8 gol, 3 asistlik performans sergileyen Belhanda, saha zemini nedeniyle yönetimi eleştirdiği için takımdan gönderilmişti. Belhanda, "Yöneticiler sosyal medya ile ilgileneceğine şu zemine bakmalılar" demiş ve ardından bileti kesilmişti.

Feghouli sürprizi

Bordo-Mavililer, önümüzdeki sezon Galatasaray'dan ayrılması beklenen Feghouli için de çalışmalara başladı. Yüksek maaşı ve ilerleyen yaşı sebebiyle Cezayirli Feghouli'yi elden çıkarmaya bakan Galatasaray'ın Trabzonspor'la uzlaşma ihtimali çok güçlü. Sarı-Kırmızılılar'dan yaklaşık 4 milyon euro kazanan Feghouli'ye yapılacak teklif bonuslarla birlikte 2 milyon euroyu aşmayacak. Bu transferde Galatasaray'ın bonservis bedeli talep etmesi beklenmiyor ancak oyuncunun fedakarlık yapması gerekiyor.