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Spor

Belhanda Galatasaray'a rest çekti

Geleceğiyle ilgili Galatasaray yöneticileriyle bir araya gelen Faslı yıldız Younes Belhanda, transferi hakkında konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-07-15 22:18:00 -
Belhanda Galatasaray'a rest çekti

Galatasaray'da geleceği belirsizliğini koruyan isimler arasında yer alan Younes Belhanda için Fransa'dan flaş bir haber geldi.

Faslı oyuncunun yakın arkadaşı olan Yahoo Muhabiri Manu Lonjon, Belhanda'nın Galatasaray yönetimiyle geleceği konusunda görüşme yaptığını yazdı.

Galatasaray'a iki seçenek

30 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray'a iki seçenek sunduğu belirtildi: Gelecek sezon bitecek olan sözleşmesinin sonuna kadar takımda kalmak ya da gönderilecekse bonservisini eline almak.

Galatasaray daha önce Belhanda'nın menajerine Arabistan kulüplerinden teklif beklediklerini kaydetmişti.

Galatasaray'da toplam 101 maça çıkan Belhanda, 13 gol ve 23 asistlik performans sergiledi.

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