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Spor Belhanda'nın yaptığı hareket sahayı karıştırdı
Spor

Belhanda'nın yaptığı hareket sahayı karıştırdı

Fenerbahçe-Adana Demirspor müsabakasının ikinci yarısında Younes Belhanda'nın yaptığı hareket sahayı gerdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-10 22:38:00 - 2022-01-10 23:08:20
Belhanda'nın yaptığı hareket sahayı karıştırdı

Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe - Adana Demirspor mücadelesinin 47. dakikasında Mert Hakan Yandaş ve Younes Belhanda arasında tartışma yaşandı. Müsabakanın 46. dakikasında takımının ikinci golünü kaydeden Belhanda golün ardından tribünlere 'ağlama' işareti yaptı.

Taraftarlar duruma tepkiyle karşılık verirken Faslı futbolcunun bu davranışlarını sergilemeye devam etmesi üzerine Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş orta sahadan yedek kulübesine doğru depar atıp gelerek Belhanda’ya tepki gösterdi.

Yaşanan olayların ardından hakem Halil Umut Meler iki futbolcuyu da sarı kartla cezalandırdı.

Belhanda: 1 hafta bu maça çalıştık

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Belhanda, "Galibiyet golünü attığım için mutluyum. Takım olarak da kazandığımız için mutluyum. 1 hafta bu maça çalıştık. Buradan galibiyetle ayrıldık. Bu ligde kalıcı olmak istiyoruz. Bunu da gösteriyoruz" dedi.

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Yorumlar

asim keskin

Allahin adamlari sizinle gurur duyuyorum.
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