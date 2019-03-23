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Belgrad Ormanı'nda erkek cesedi bulundu

İstanbul'un Sarıyer ilçe sınırları içinde yer alan Belgrad Ormanı'nda bir kişi ölü olarak bulundu. Ceset kesin ölüm nedeninin öğrenilmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

23 Mart 2019 Cumartesi 18:56
Belgrad Ormanı'nda erkek cesedi bulundu

Sarıyer'de Belgrad Ormanı'nda bir kişi ölü olarak bulundu. Ceset kesin ölüm nedeninin öğrenilmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

 

Belgrad Ormanı’nda devriye gezen güvenlik görevlileri saat 11.30 sıralarında yerde hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Çevreye güvenlik şeridi çeken polis ekipleri, ceset üzerinde ve çevrede inceleme yaptı. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin 50 yaşındaki Osman Çolak olduğu belirlendi.

Ceset, kesin ölüm nedeninin araştırılması için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 18:56
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  2. Sarıyer
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