Belgrad Ormanı, 1956 yılında bir mesire ve piknik alanı olarak düzenlenerek halka açıldı. Şimdilerde İstanbulluların piknik yapmak, vakit geçirmek isteyenlerin İstanbul’un görüntüsünden, stresinden bir nebze de olsun uzaklaşmak isteyenlerin tercih ettiği yerler arasında. Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar ailecek soluğu Belgrad Ormanlarında almak istemekte. Araçlarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait Belgrad Ormanı'na gelen vatandaşlar giriş ücretlerinin arttırıldığını gördü.

Belgrad Ormanı araç giriş ücreti 2022?

2022 yılı ocak ayında binek araç giriş ücreti 15 liradan 17 liraya çıkartıldı. Son olarak 2 Nisan'da giriş ücretlerine yüzde 112 zam yapıldı. Böylece Belgrad Ormanı binek araç giriş ücreti 36 TL oldu. İBB, daha sonra gelen tepkiler üzerine giriş ücretini 30 liraya düşürme kararı aldı.

Belgrad Ormanı’na nasıl gidilir?

Belgrad Ormanı’na; 42T, 42R, 42M, 42HM ya da 153 numaralı otobüs hatlarını kullanarak ulaşabilirsiniz. Özel araç ile gitmeyi düşünüyorsanız, Taksim-Sariyer – Kilyos, Bakçeköy -Kilyos ve Gümüşdere - Ayazma yollarını kullanabilirsiniz.

Belgrad Ormanı’nda mangal yapmak yasak mı?

Evet. Piknik yaparken olmazsa olmazımız mangal kesinlikle yasak. Ancak belirli mesire alanları içinde müsaade ediliyor. Uygun olmayan alanlarda mangal yakarsanız ciddi para cezalarıyla karşılaşabilirsiniz.