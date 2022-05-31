Belen tava tarifi: Belen tava evde nasıl yapılır? Kolay ve pratik

Belen tava evde nasıl yapılır? İşte kolay ve pratik tarif

Belen tava tarifi

Yapımı için malzemeler

700 gram dana kuşbaşı

2 adet kapya biberi

3 adet domates

1 adet soğan

5-6 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağı

Sıvı yağ

Pul biber

Kekik

Karabiber

Tuz

Belen tava tarifi Nasıl yapılır?

Öncelikle et, domates, biber ve soğanı iri küpler halinde doğrayın. Tavayı ocağa alın ve eti ekleyip suyunu çekene kadar pişirin. Etler pişirince fırın tepsisine alın. Üzerine de doğradığınız sebzeleri ilave edin. Tuz ve baharatları da ekleyin. Tereyağını da eritip yemeğinizin üzerinde gezdirin. Daha sonra fırına verip yaklaşık 50 dakika kadar pişirin. Sıcak olarak servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...