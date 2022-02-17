Belen tava nasıl yapılır? Belen tava tarifi
Belen tava gerekli malzemeler | Hatay mutfağının önemli lezzetlerinden biri olan belen tavayı evlerinde hazırlamak isteyenler "Belen tava nasıl yapılır?" sorusunun cevabını araştırıyor. Tüm ölçülü belen tava tarifi:
Hatay mutfağının en önemli lezzetlerinden biri olan belen tavayı evlerinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz.
Belen tava tarifi
Malzemeler:
- 500 gram kuzu ya da dana kuşbaşı
- 15-16 adet arpacık soğan
- 3-4 diş sarımsak
- 4 adet yeşil biber
- 2 adet kırmızı biber
- 3 adet domates
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- 1 çay bardağı bu
- 1 yemek kaşığı salça
- Karabiber
- Pul biber
- Kırmızı biber
- Tuz
Belen tava nasıl yapılır?
Öncelikle etleri kuşbaşı olarak doğrayın.
Bir fırın tepsisine etleri yerleştirin.
Soğanları, sarımsakları, biberleri ve domatesleri doğrayıp etlerin üzerine ilave edin.
Bir kasenin içerisinde tereyağı, sıvı yağ, su ve baharatları karıştırın.
Ardından bu sosu etlerin üzerine gezdirin.
Yağlı kağıt ıslatıp etlerin üzerini kapatın.
Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında eti bir buçuk saat kadar pişirin.
Afiyet olsun.