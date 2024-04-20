Belediyeyi alan CHP’de işçi kıyımı! Akrabalara yer açılıyor Ekmeğinden edilen işçi kendini yakıyordu
Verdikleri namus şeref sözlerine rağmen 2019 yerel seçimlerinin ardından on binlerce işçi çıkaran CHP’li belediye başkanları, 2024 yerel seçimlerinde seçmenden aldıkları primle yeni kıyımlara imza atmaya başladılar. Manisa Şehzadeler Belediyesi’nde işten çıkarılan temizlik işçisi belediye önünde kendini yakmak istedi.
Verdikleri namus-şeref sözlerine rağmen 2019 yerel seçimlerinin ardından on binlerce işçi çıkaran CHP’li belediye başkanlarının ele geçirdikleri belediyelerde yeni kıyımlar yapmaya başladı. İşten çıkarılmayı kabullenemeyen bir işçi belediye önünde kendini yakmak istedi.
Polislerin son anda müdahalesi ile şahıs Belediye önünden uzaklaştırdı.
Edinilen bilgiye göre CHP'li Gülşah Durbay Belediye Başkanı olunca seçim öncesi son 4 ay içinde Ak Partili belediyenin işe aldığı herkesin Belediyede işine son verdirtti.
İşten çıkarılanlar arasında kimseye ayrım yapılmadı. Tek kriter seçimden 4 ay öncesiden Ak Parti döneminde işe girmiş olmaktı.
Görgü tanıklarının ifadesine göre akşam üzeri Şehzadeler Belediye binası önüne, içinde benzin olduğu İddia edilen bidonla gelen işten çıkarılmadan önce Temizlik işlerinde süpürge işinde çalıştığı öğrenilen şahıs " bağırarak kendimi yakacağım" diyerek bidonu üzerine döktü.
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Olay yeri yakınında bulunan polislerin kendini yakmak isteyen şahsı ikna ederek Belediye önünden uzaklaştırdığı öğrenildi.
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