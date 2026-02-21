Belediyeye tam 21 kilo altın bağışladı. Nedeni ŞOK etti

  • İSTANBUL
Modern dünyanın maddiyat kıskacında kıvrandığı bir dönemde, Japonya'dan gelen haber "helal olsun" dedirtti. Osaka kentinde kimliği belirsiz bir hayırsever, şehrin su altyapısının yenilenmesi için tam 21 kilogram altın bağışlayarak ezberleri bozdu.

Kapitalizmin kalelerinden biri olan JAPONYA, bugünlerde eşine az rastlanır bir cömertlik hikayesini konuşuyor. Osaka Belediyesi, şehrin hayati önem taşıyan su şebekesi çalışmaları için bir vatandaşın servet değerinde bağış yaptığını duyurdu. Yaklaşık 3,6 milyon dolar (güncel kurla devasa bir meblağ) değerindeki 21 kilogram külçe altın, belediye yetkililerine teslim edildi.

 

Belediye başkanı şoka girdi

Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Osaka Belediye Başkanı Hideyuki Yokoyama, yaşadığı şaşkınlığı gizleyemedi. Bağışın kasım ayında sessiz sedasız yapıldığını belirten Yokoyama, "Bu gerçekten inanılmaz bir miktar. Duyunca şok oldum" ifadelerini kullandı. Gizemli hayırseverin, bu büyük bağıştan sadece bir ay önce de su şebekesi için nakit desteğinde bulunduğu ortaya çıktı.

 

 

"İsmim gizli kalsın" vakarı

Milyon dolarlık altınları belediyeye bırakan bağışçı, günümüzün "reklam" meraklısı dünyasına da ders verdi. Kimliğinin kesinlikle gizli tutulmasını isteyen vatandaşın bu talebi, belediye tarafından saygıyla karşılandı. Hayırseverin tek şartı ise; bu altınların sadece ve sadece halkın temiz suya erişimini sağlayan altyapı projelerinde kullanılması oldu.

 

 

Su boruları altınla yenilenecek

Yaklaşık 2,8 milyon nüfuslu Osaka'da, eskiyen su borularının yenilenmesi projesi artan maliyetler sebebiyle bütçe çıkmazına girmişti. Belediyenin kara kara düşündüğü bir dönemde gelen bu "altın dokunuş", projenin hızla tamamlanmasını sağlayacak. Halkın temel ihtiyacı olan su için yapılan bu fedakarlık, hem JAPONYA'da hem de dünya kamuoyunda takdirle karşılandı.

