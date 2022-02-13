Belediyeye ait taşınmaz ihale yoluyla satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 2886 sayılı Kanuna göre yapılacak bu ihaleye katılabilmek için kanuni ikametgâh sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliğe haiz bulunmak, istenen teminat ve belgeleri vermek zorundadır.

İhale katılımında aranacak belgeler şunlardır;

A-Gerçek kişiler;

1-Nüfus cüzdanı fotokopisi,

2-Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

3-İkametgâh senedi,

4-Tebligat için adres beyanı,

5-Geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,

6-Taşınmazın kabulü ile ilgili Taahhütname,

7-İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen idari şartname örneği,

8-İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen özel şartname örneği,

9- Aliağa Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge,

B-Tüzel kişiler;

1-Noter tasdikli imza sirküleri,

2-Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge

3-Şirket adına şirket hissedarı olmayanların ihaleye katılması halinde, noter onaylı vekâletname, vekile ait imza beyannamesi,

4-Geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,

5-Tebligat için adres beyanı,

6-Taşınmazın kabulü ile ilgili Taahhütname,

7-İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen idari şartname örneği,

8-İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen özel şartname örneği.

9-Aliağa Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge,

C-Diğer Belgeler;

a-İhale dokümanının satın alındığına dair belgenin verilmesi gereklidir. İhaleye katılabilmek için ihale dokümanlarının satın alınması zorunludur.

b-İstekli tüzel kişi ise, tüzel kişiliğin türüne göre Ticaret Sicil Gazetesi veya tüzel kişiliği kanıtlayan belgelerin ve imza sirküsünün, gerçek kişi ise kimlik fotokopisinin, tüm istekliler için ihale dokümanının alındığına dair makbuz asıllarının ihale saatinden önce ihale komisyonuna verilmesi gerekmektedir.

3-Satıştan dolayı tahakkuk edecek; vergi, resim harç, ilan giderleri peşin olarak tahsil edilecek olup tapu tescil giderleri de alıcıya aittir.

4-İhale ile ilgili diğer tüm bilgiler idari ve özel şartnamede mevcuttur.

5-İdari, özel şartname ve ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde bedelsiz görülebileceği gibi 1.000,00 TL bedel karşılığında aynı müdürlükten suret alınabilir. İhaleye katılabilmek için ihale dokümanının 23.02.2022 tarihine kadar satın alınması zorunludur.

6-Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

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