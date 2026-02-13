  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP tipi demokrasi! Bu sefer İzmir'de aynı provokasyon! Fetullah Gülen’i mezarında ters döndürecek gelişme! Size bu dünyada rahat yok CHP'li belediyelerdeki rezalete tetikçi Ataklı'dan kan donduran savunma! Utanmazlığın bu kadarına pes, CHP'li sapığı böyle savundu LGBT'li sapık 10 çocuğu öldürdü, sekülerler üç maymunu oynuyor! Jandarmanın nefes kesen operasyonuyla 12 il aynı anda sarsıldı! Hesaplardaki o devasa rakamı görenlerin nutku tutuldu 49 il için sarı kodlu uyarı! Beyaz Saray’da "İran" pazarlığı: Trump’tan masaya ikinci uçak gemisi tehdidi! Fenerbahçeli futbolcu oto yıkamacılığı yapıyor! 13 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi Davutoğlu'nun hayali baştan çöktü!
Gündem Belediyenin sosyal medya açıklaması şok etti: Borcunu ödemeyene hizmet verilmeyecek
Gündem

Belediyenin sosyal medya açıklaması şok etti: Borcunu ödemeyene hizmet verilmeyecek

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Belediyenin sosyal medya açıklaması şok etti: Borcunu ödemeyene hizmet verilmeyecek

Afyonkarahisar Düzağaç Belde Belediyesi, vatandaşın belediyeye olan borçlarını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile istedi. Açıklamada “Belediyemize borcu olan vatandaşlarımıza borçlarını kapatmadan hizmet verilmeyecektir” denildi.

Sinanpaşa ilçesine bağlı Düzağaç Belde Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama görenleri hayrete düşürdü. Yapılan yazılı açıklamada vatandaşların belediyeye olan borçları istenerek şu ifadelere yer verildi:

BORÇLARINIZI ÖDEYİN

"Belediye başkanlığından bildirilmiştir. Belediyemize iş makinası (silaj paketleme, katı gübre dağıtma ve kepçe) borcu olan vatandaşlarımıza borçlarını kapatmadan hizmet verilmeyecektir. Bu nedenle vatandaşlarımızın geriye dönük borçlarını kapatmaları önemle rica olunur."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vahap

Doğru demiş belediye.
Akın Gürlek’i "doğramakla" tehdit etmişti! Küfürbaz Özgür’e yakışan ziyaret
Gündem

Akın Gürlek’i “doğramakla” tehdit etmişti! Küfürbaz Özgür’e yakışan ziyaret

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’a ağza alınmayacak küfürler yağdıran CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek’e, “Se..
CHP’li isim kadınların içinde "O.Ç." diye bağırdı: Kapatın bu pisliğin ağzını
Gündem

CHP’li isim kadınların içinde “O.Ç.” diye bağırdı: Kapatın bu pisliğin ağzını

CHP’li Meclis Üyesi Erkan Uygun’un, belediye meclis toplantısında AK Partili üyelere yönelik ağır ve hakaret içeren sözleri büyük tepki topl..
Evi kurşunlanan CHP’linin başvurusu kabul edildi! ‘İmamoğlu posterini indirin’ talimatı
Gündem

Evi kurşunlanan CHP’linin başvurusu kabul edildi! ‘İmamoğlu posterini indirin’ talimatı

CHP'li "suç örgütü lideri" Ekrem İmamoğlu’nun CHP İstanbul İl Başkanlığı binasındaki fotoğrafının kaldırılmasına karar verildi. CHP’li Erol ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23