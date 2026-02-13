Belediyenin sosyal medya açıklaması şok etti: Borcunu ödemeyene hizmet verilmeyecek
Afyonkarahisar Düzağaç Belde Belediyesi, vatandaşın belediyeye olan borçlarını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile istedi. Açıklamada “Belediyemize borcu olan vatandaşlarımıza borçlarını kapatmadan hizmet verilmeyecektir” denildi.
Sinanpaşa ilçesine bağlı Düzağaç Belde Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama görenleri hayrete düşürdü. Yapılan yazılı açıklamada vatandaşların belediyeye olan borçları istenerek şu ifadelere yer verildi:
BORÇLARINIZI ÖDEYİN
"Belediye başkanlığından bildirilmiştir. Belediyemize iş makinası (silaj paketleme, katı gübre dağıtma ve kepçe) borcu olan vatandaşlarımıza borçlarını kapatmadan hizmet verilmeyecektir. Bu nedenle vatandaşlarımızın geriye dönük borçlarını kapatmaları önemle rica olunur."