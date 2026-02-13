  • İSTANBUL
Spor
12
Yeniakit Publisher
Kulüplerin kasası doldu: İşte UEFA'dan en fazla gelir elde eden Türk takımı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kulüplerin kasası doldu: İşte UEFA'dan en fazla gelir elde eden Türk takımı!

UEFA, 2024/2025 sezonuna ait mali bilançoyu açıkldı.

#1
Foto - Kulüplerin kasası doldu: İşte UEFA'dan en fazla gelir elde eden Türk takımı!

Paylaşılan raporda en fazla gelir elde eden Türk takımları da ortaya çıktı.

#2
Foto - Kulüplerin kasası doldu: İşte UEFA'dan en fazla gelir elde eden Türk takımı!

UEFA’nın açıkladığı verilere göre erkekler kulüp organizasyonlarının toplam geliri, bir önceki sezona kıyasla 690 milyon Euro artarak 4.4 milyar Euro’ya yükseldi.

#3
Foto - Kulüplerin kasası doldu: İşte UEFA'dan en fazla gelir elde eden Türk takımı!

EN YÜKSEK GELİR PSG'NİN OLDU

#4
Foto - Kulüplerin kasası doldu: İşte UEFA'dan en fazla gelir elde eden Türk takımı!

UEFA, bu organizasyonlarda en yüksek para ödülünün de 144.4 milyon Euro ile son Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'ye gittiğini belirtti.

#5
Foto - Kulüplerin kasası doldu: İşte UEFA'dan en fazla gelir elde eden Türk takımı!

BAŞAKŞEHİR'E YAKLAŞIK 7 MİLYON EUROLUK GELİR- Geçtiğimiz senelerde UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden RAMS Başakşehir’in kasasına giren toplam tutarın 6 milyon 913 bin Euro olduğu açıklandı.

#6
Foto - Kulüplerin kasası doldu: İşte UEFA'dan en fazla gelir elde eden Türk takımı!

FENERBAHÇE 15 MİLYON EURO'NUN ÜZERİNDE GELİR ELDE ETTİ

#7
Foto - Kulüplerin kasası doldu: İşte UEFA'dan en fazla gelir elde eden Türk takımı!

Beşiktaş ise UEFA’dan 10 milyon 712 bin Euro almaya hak kazandı.

#8
Foto - Kulüplerin kasası doldu: İşte UEFA'dan en fazla gelir elde eden Türk takımı!

Her iki kulüp de performansları doğrultusunda önemli bir finansal katkı sağladı.

#9
Foto - Kulüplerin kasası doldu: İşte UEFA'dan en fazla gelir elde eden Türk takımı!

EN FAZLA GELİR ELDE EDEN TAKIM GALATASARAY

#10
Foto - Kulüplerin kasası doldu: İşte UEFA'dan en fazla gelir elde eden Türk takımı!

Galatasaray, Avrupa’nın en üst düzey organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nden geçtiğimiz sezon 4 milyon 29 bin Euro gelir elde etti.

#11
Foto - Kulüplerin kasası doldu: İşte UEFA'dan en fazla gelir elde eden Türk takımı!

Sarı-kırmızılılar ayrıca geçen sezonki UEFA Avrupa Ligi performansından 14 milyon 83 bin Euro kazandı. Galatasaray bu sezonki Şampşyonlar Lgi'nden 40 milyon lira kazandı./ kaynak: haber7

