Kulüplerin kasası doldu: İşte UEFA'dan en fazla gelir elde eden Türk takımı!
UEFA, 2024/2025 sezonuna ait mali bilançoyu açıkldı.
Paylaşılan raporda en fazla gelir elde eden Türk takımları da ortaya çıktı.
UEFA’nın açıkladığı verilere göre erkekler kulüp organizasyonlarının toplam geliri, bir önceki sezona kıyasla 690 milyon Euro artarak 4.4 milyar Euro’ya yükseldi.
EN YÜKSEK GELİR PSG'NİN OLDU
UEFA, bu organizasyonlarda en yüksek para ödülünün de 144.4 milyon Euro ile son Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'ye gittiğini belirtti.
BAŞAKŞEHİR'E YAKLAŞIK 7 MİLYON EUROLUK GELİR- Geçtiğimiz senelerde UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden RAMS Başakşehir’in kasasına giren toplam tutarın 6 milyon 913 bin Euro olduğu açıklandı.
FENERBAHÇE 15 MİLYON EURO'NUN ÜZERİNDE GELİR ELDE ETTİ
Beşiktaş ise UEFA’dan 10 milyon 712 bin Euro almaya hak kazandı.
Her iki kulüp de performansları doğrultusunda önemli bir finansal katkı sağladı.
EN FAZLA GELİR ELDE EDEN TAKIM GALATASARAY
Galatasaray, Avrupa’nın en üst düzey organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nden geçtiğimiz sezon 4 milyon 29 bin Euro gelir elde etti.
Sarı-kırmızılılar ayrıca geçen sezonki UEFA Avrupa Ligi performansından 14 milyon 83 bin Euro kazandı. Galatasaray bu sezonki Şampşyonlar Lgi'nden 40 milyon lira kazandı./ kaynak: haber7
