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Aktüel Belediyelerin "Sıfır Atık Yönetim Sistemi"ne geçiş süresi yıl sonunda doluyor
Aktüel

Belediyelerin "Sıfır Atık Yönetim Sistemi"ne geçiş süresi yıl sonunda doluyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan yönetmeliğe göre, belediyelerin Sıfır Atık Bilgi Sistemi'ne kayıt yaptırarak, sisteme uygulamalarına ilişkin veri girişinde bulunması gerekiyor - Belediyeler tarafından yerleştirilen atık toplama noktalarının koordinat bilgilerinin sisteme kaydedilmesiyle vatandaşlar harita üzerinde kendilerine en yakın değerlendirilebilir atık bertaraf yerlerini görebilecek

Yeniakit Publisher
2020-08-23 11:15:25 -
Belediyelerin "Sıfır Atık Yönetim Sistemi"ne geçiş süresi yıl sonunda doluyor

ANKARA (AA) - ZEHRA AYDIN TURAPOĞLU - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, nüfusu 250 bin ve üzeri olan büyükşehir ilçe belediyelerinin 31 Aralık tarihine kadar Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ni kurması gerektiğini bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı atıkların kaynağında en aza indirilmesi, türlerine ayrılması, toplanması, taşınması, geçici depolanması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi, yeniden kullanılması, enerjiye dönüştürülmesi ve nihai bertarafı konularında politika ve strateji belirliyor.

Çevre kirliliğinin önlenmesinde, çevrenin iyileştirilmesinde ve çevre ile ilgili yatırımların desteklenmesinde olumlu adımlar atan Bakanlık, belediyelerin atık yönetimlerini yapmaları ve Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ni kurmaları için teknik ve mali destek sağlıyor.

Sıfır Atık Projesi kapsamında yayımlanan "Sıfır Atık Yönetmeliği" ile 2017-2020 yılları arasında 46 bin kurum/kuruluşta projenin uygulanmasına başlandı.

Yönetmelik ile ülke genelinde Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ne geçişin hızlıca tamamlanması, atığın toplanmasından geri dönüşüme kadar süreçte döngünün tamamlanması hedefleniyor.

Ayrıca yönetmelik ile sıfır atık yönetiminde ikili sistemde toplanan değerlendirilebilir atıkların geri kazanım sürecine kazandırılması için lisanslı toplama ayırma tesislerinde türlerine göre ayrılmasının sağlanması, bu amaçla belediyeler tarafından mevcut ayırma tesisleri ile sözleşme yapılması veya toplama ayırma tesislerinin kurulması amaçlanıyor.

- Sisteme geçiş yönetmeliğin takvimine göre yapılıyor

Yönetmelikle belirlenen Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ne geçiş takvimine göre, nüfusu 250 bin ve üzeri olan büyükşehir ilçe belediyelerinin 31 Aralık tarihine kadar Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ni kurması gerekiyor.

Belediyelerle birlikte tüm kullanıcılar, "Sıfır Atık Bilgi Sistemi"ne kayıt yaptıracak ve sisteme uygulamalarına ilişkin veri girişinde bulunacak.

Belediyeler tarafından yerleştirilen atık toplama noktalarının koordinat bilgilerinin sisteme kaydedilmesiyle vatandaşlar harita üzerinde kendilerine en yakın değerlendirilebilir atık bertaraf yerlerini görebilecek.

Bakanlık, belediyelerin ve diğer kurumların sisteme geçişini kolaylaştırmak, iyi uygulamaları paylaşmak, yol göstermek, sorunlara bölgesel çözümler bulmak amacıyla bir çok ilde eğitimler düzenledi, kılavuz hazırladı.

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