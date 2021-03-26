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Gündem Belediyeleri hortumlayanlara bakın ne demiş! Enver Aysever alay konusu oldu
Gündem

Belediyeleri hortumlayanlara bakın ne demiş! Enver Aysever alay konusu oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesini hortumlamakla adı geçen sözde solcu Enver Aysever'in belediyeleri hortumlayanlara 'alçak' dediği görüntüler sosyal medyada alay konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-26 18:05:00 - 2021-03-26 18:15:09

CHP'li Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi, düzenleyeceği okuryazarlık kursu için, sadece Enver Aysever’in eğitimci olacağı sözleşme bedeli 238 bin lira olan bir ihale düzenledi. İhale kim tarafından kazanılırsa kazanılsın Aysever, kursun eğitmeni olacaktı. Sözleşme kapsamında, Aysever’in masrafları da belediye tarafından karşılanacaktı. Bu masrafların belediyeye maliyeti yaklaşık 13 bin lira olacaktı. CHP'li Tunç Soyer, foyaları ortaya çıkınca ihaleyi apar topar iptal etti.

Yaşanan büyük skandalın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesini hortumlamakla adı geçen sözde solcu Aysever'in belediyeleri hortumlayanlara 'alçak' dediği görüntüler sosyal medyada gündeme geldi.

Enver Aysever'le dalga geçen sosyal medya kullanıcıları, "Kendi hortumlayacaktı, başkası alınca işi bozuldu demek...", "Doğru söze ne denir. Alçak :)" ifadelerini kullandı.

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