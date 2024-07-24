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Gündem Belediyeleri hortumlayan başkanlar yandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye duyurdu
Gündem

Belediyeleri hortumlayan başkanlar yandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-07-24 14:59:00 - 2024-07-24 15:05:34
Belediyeleri hortumlayan başkanlar yandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belediyelerin biriken SGK borçlarının Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yerinde tahsil edilmeye başlanacağını açıkladı.

AK Parti Grup Toplantısı, TBMM'de gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada katılımcılara hitap etti.

"Belediyeleriniz SGK'ya borçlarını ödesin"

Emekliler üzerinden iktidarı eleştiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e çağrı yapan Erdoğan, "Emeklilere faydanız olsun istiyorsanız talimat verin, belediyeleriniz SGK'ya olan birikmiş borçlarını ödesinler." dedi.

Belediyelerin borçları yerinde tahsil edilecek

Belediyelerin SGK borçlarının tahsiline başlanacağını duyuran Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Şu anda belediyelerin borçlarıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız kaynağında bu borçların tahsiline başlayacaktır.

Öyle 25 kuruşa simit yok. Milletin varlığını değişik yerlerde harcamaya müsaade yok.
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Dolayısıyla bakanlık bunların tahsilini kaynağında yapacaktır, bunu böyle bilesiniz."

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