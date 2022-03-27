Belediyelerden örnek çalışma! Tarihe damga vurmuş atalarımızı böyle öğretiyorlar
AK Partili belediyelerin işbirliği ile hazırlanan "Adam Olmuş Çocuklar" başlıklı dergilerde, tarihimize damga vurmuş isimler yeni nesle öğretiliyor.
Yeniakit.com.tr
AK Partili belediyelerin hazırladığı yeni nesle tarihimizin öğretildiği dergiler, büyük beğeni topladı.
Mardin Büyükşehir Belediyesi "Seyit Onbaşı", "İbn-i Sina" ve "Fatih Sultan Mehmet" dergileri, Kayapınar Kaymakamlığı ve Kayapınar İlçe Belediyesi "Sezai Karakoç" ve "El Cezeri" dergileri, Kahramanmaraş Belediyesi de "Sütçü İmam" dergisi hazırlayarak, miniklerin kullanımına sundu.
Dergiler büyük beğeni toplarkeni diğer belediyelere de örnek oldu.