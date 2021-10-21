  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 'Belediyeden vekile 45 milyon lira' iddiası
Gündem

'Belediyeden vekile 45 milyon lira' iddiası

Ankara Büyükşehir Belediyesi 10 bin 911 çiftçiye 9 bin ton buğday tohumu hibe edeceğini duyurdu. Ancak buğday tohumu CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun’un ortakları arasında bulunduğu “Trakya Tarım ve Veterinerlik Ticaret Ltd. Şti”den alındığı iddia edildi. Bunun karşılığında firmaya 45 milyon lira ödendiği ileri sürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 18:38:00 -
'Belediyeden vekile 45 milyon lira' iddiası

Başkent Ankara, 'CHP’nin yönetiminde olan büyükşehir belediyesi ile CHP’li milletvekilinin tohumluk buğday alışverişi' iddiası ile çalkalanıyor.

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentli üreticilerin yıl içerisinde kuraklık nedeniyle yaşadıkları ekonomik zararı telafi etmek ve üretime devam edebilmeleri için 25 ilçede tarımsal üretim yapan çiftçilere buğday ve arpa tohumu dağıtacak. 10 bin 911 çiftçiye 9 bin ton buğday, 6 bin 359 çiftçiye ise 3 bin ton arpa tohumu yüzde 90 hibe, yüzde 10 çiftçi katkı payı ile dağıtılacak. Yeni Şafak'ın haberine göre; iddialar da bu noktada buğday tohumluğu konusunda devreye giriyor.

İddiaya göre, Büyükşehir Belediyesi söz konusu 9 bin ton buğday tohumunu CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun’un da ortakları arasında bulunduğu Trakya Tarım ve Veterinerlik Ticaret Ltd. Şti. adlı firmadan tedarik etti. 9 bin ton buğday karşılığında ise ilgili firmaya 45 milyon lira ödeme yapıldığı ileri sürülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye 6 ülkeden biri olacak! Seri üretime geçilecek, Türkler geliştirdi
Teknoloji

Türkiye 6 ülkeden biri olacak! Seri üretime geçilecek, Türkler geliştirdi

Türkiye'nin Milli Uzay Programı'ndaki hedeflerin başında gelen bölgesel konumlama sistemi geliştirilmesi noktasında Türk mühendisler önemli ..
Yüzlerce kişi hastalandı... Yeni salgın şoku! O ülkede uyarı yapıldı: Soğanlarınızı hemen çöpe atın!
Dünya

Yüzlerce kişi hastalandı... Yeni salgın şoku! O ülkede uyarı yapıldı: Soğanlarınızı hemen çöpe atın!

ABD'de 37 eyalette yüzlerce kişiyi hasta eden 'salmonella' salgınının arkasında Meksika'dan ithal edilen soğanlar çıktı. Yetkililer "Aldığın..
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu: Ulusal para birimleri kullanılabilir
Siyaset

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu: Ulusal para birimleri kullanılabilir

Güney Kore'nin Naver gazetesinin yazılı sorularını cevaplayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Güney Kore'nin ikili ticareti s..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay