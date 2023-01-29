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Ekonomi Belediye’den uygun fiyata daire satışları başladı
Ekonomi

Belediye’den uygun fiyata daire satışları başladı

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanlığı mülkiyetindeki 20 adet daireyi açık teklif usulü ile satışa çıkardı.

Yeniakit Publisher
2023-01-29 15:35:00 -
Belediye’den uygun fiyata daire satışları başladı

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Kayseri Melikgazi Belediye Başkanlığı, mülkiyetinde bulunan 20 adet daireyi ihale usulü ile satışa çıkardı. İhale 08 Şubat 2023 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulüyle yapılacak.

Açık Teklif Usulü ile satılacak taşınmazların ihale katılımcılarından istenecek belgeler:

a) Gerçek Kişilerden: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, nüfus cüzdan fotokopisi ve adres bildirim belgesi,

b) Tüzel Kişilerden: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, ihaleye iştirak eden şirketin, şirketi temsil eden yetkili şahıs veya şahısların yetki belgesi ve imza sirkülerini,

İhale komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.        

3) İhale Şartnamesi, Melikgazi Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nden, www.melikgazi.bel.tr internet sayfasından ve yapılı taşınmazlar ile ilgili bilgiler Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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