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Belediyeden minibüsçülere 10 litre mazot desteği

Erzincan’ın Çağlayan Belediyesince, korona virüs sürecinde ekonomik zorluk çeken minibüsçülere günlük 10 litre mazot desteği sunulmaya başlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 11:25:42 -
Belediyeden minibüsçülere 10 litre mazot desteği

Erzincan’ın Çağlayan Belediyesince, korona virüs sürecinde ekonomik zorluk çeken minibüsçülere günlük 10 litre mazot desteği sunulmaya başlandı.


Korona virüs nedeniyle yolcu taşıma kapasiteleri yarı yarıya düşen Çağlayan Beldesindeki minibüsçüler, Belediye Başkanı Haydar Şahin’den destek istedi. Taleplere karşı sessiz kalmayan Çağlayan Belediye Başkanı Haydar Şahin, beldeden il merkezine günlük sefer yapan minibüsçülere 10 litre mazot desteği sunmaya başlandı.


Başkan Şahin, “Korona virüs nedeniyle minibüsçü arkadaşlarımızın da birtakım sıkıntıları oluştu. Sürekli sağ olsunlar 2 aydır gidip geliyorlar. Yolcuları mağdur etmemek için 2 aydır seferlerini sürdürüyorlar. Zararına gidip geldiler. Bizde bu süreçte biraz destekte bulunmak adına günlük 10 litre mazot desteğinde bulunacağız. Bu süreç geçip rahata kavuşana kadar desteğimizi sürdürmeyi arzuluyoruz” dedi.


Minibüs şoförlerinden Yüksel Bakır’da bu zor zamanlarda kendilerine destek olan Çağlayan Belediye Başkanı Haydar Şahin’e teşekkür etti.

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