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Belediyeden görülmemiş ceza! Çöpler sahiplerine iade edildi

Balıkesir'de çöplerine kamusal alana bırakan işletme ve site sakinlerine ceza uygulayan Erdek Belediyesi, çöpleri ilgili kişilerin bahçesine bıraktı. Erdek Belediyesi'nin konuyla ilgili sosyal medyadan açıklamada "Atıklar sahiplerine iade edildi" ifadesi kullanıldı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:15
Belediyeden görülmemiş ceza! Çöpler sahiplerine iade edildi

Kendilerine gelen ihbarlar doğrultusunda çöp temizliği yapan Erdek Belediyesi, çöplerini kamusal alana bırakan işletmelere, sitelere ve yazlıklara karşı farklı bir ceza yöntemi uyguladı. Buna göre, zabıta ekipleri kontrolünde kamusal alanlara bırakılan atıklar sahiplerine iade edildi.

Sosyal medyanın da gündemine oturan görüntülerin ardından bazı vatandaşlar yapılan işleme destek olurken, bazı vatandaşlar ise cezanın yasal olmadığını belirtti.

Erdek Belediyesi'nin konuyla alakalı sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

Atıklar sahiplerine iade edildi

Temizlik İşleri birimimiz tarafından geçtiğimiz günlerde iş makinaları ile kamplar bölgesi temizlenmiştir. Ardından bölgede bulunan bazı işletmeler, siteler ve yazlıklardan kamusal alana çöp, moloz, katı atık, ağaç dalları vb. şeylerin kaldırım, yol ve arsalara atıldığı gözlemlenmiştir. Ekiplerimiz bu durumu önlemek adına, bölgede yaşayan ve kamusal alana çöp moloz vs. atanları uyarmış ve gerekli yaptırımları uygulamışlardır. Bugün yapılan uygulamada ise; Zabıta ekiplerimiz kontrolünde kamusal alanlara bırakılan atıklar sahiplerine iade edilmiştir.

İşte o paylaşım:

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:15
  1. Balıkesir
  2. Erdek
  3. erdek belediyesi

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