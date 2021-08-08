Belediyeden 20 yıllığına kiralık otel

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 196 yataklı Otel, müştemilatı, 1 adet 5 kulvarlı yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, 1 adet aquapark olarak kullanılan havuz, 36 adet apart daire, 1 adet yeşil kaplıcalar hamamı ve 8 adet özel banyo, 2 adet cafe, 1 adet kafeterya ve yanındaki 4 adet dükkan, 1 adet halı saha, 1’er adet basketbol, voleybol ve tenis kortu, 1 adet açık çay bahçesi, çim saha ile 1 adet açık termal sulu hacanaklar havuzu ve müştemilatından oluşan tesislerin işletilmesi için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. Maddesine göre kapalı teklif usulü (artırma) ile 20 (yirmi) yıllığına kiraya verilecek.

İhale 19.08.2021 Perşembe günü saat:14.00’da Emet Belediyesi Meclis odasında, Belediye Encümeni huzurunda yapılacak.

İhalenin aylık muhammen kira bedeli 60.000,00 TL + KDV olup, % 3 nispetinde geçici teminat tutarı 432.000,00 TL’dir.

İhaleye ait şartname ve ekleri 19.08.2021 Perşembe günü saat:12.30’a kadar Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden 1.000,00 TL karşılığında satın alınabilir veya ücretsiz görebilir.

Teklifler, 19.08.2021 perşembe günü saat:12.30’a kadar, Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi No:12 EMET/KÜTAHYA adresindeki Emet Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilecek olup, belirtilen gün ve saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecek.

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