Belediyede temizlik işçisi yolda bulduğu altın küpeyi sahibine teslim etti

MERSİN (AA) - Mersin'in Mut Belediyesinde görevli temizlik işçisi yolda bulduğu altın küpeyi sahibine ulaştırdı.

Temizlik işçisi Ömer Uysal, temizlik yaptığı sırada yolda altın küpe buldu.

Uysal, bulduğu küpeyi birim amirlerine teslim etti.

Yapılan inceleme sonucu küpenin İbrahim Bulgaz'a ait olduğu belirlendi.

Küpeyi teslim alan Bulgaz, maddi değerinden çok kendisi için manevi önemi yüksek olan küpeyi bulan ve ulaştıran Uysal'a teşekkür etti.

Uysal da insanlık görevini yerine getirmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Küpenin ardından yine temizlik yaparken yolda altın yüzük de bulduğunu ifade eden Uysal, yüzüğü de sahibine teslim edilmesi için amirlerine teslim ettiğini söyledi.



