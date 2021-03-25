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Siyaset Belediyede inecek var kaptan! ‘Minibüs yolcusu’ Mansur'un lüks minibüsü ortaya çıktı
Siyaset

Belediyede inecek var kaptan! ‘Minibüs yolcusu’ Mansur'un lüks minibüsü ortaya çıktı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyedeki makam araçlarını sattığını söyleyip işe minibüsle gittiğini belirtti. Mansur Yavaş'ın "minibüs" ifadesini kullanarak toplu taşıma kullandığı imasında bulunması dikkat çekti. Halbuki Mansur Yavaş, son model VIP minibüs ile seyahat ediyor!..

Yeniakit Publisher
2021-03-25 14:47:00 -

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Haber Global'den Candaş Tolga Işık'ın sorularını cevapladı. Programda, "halkın adamıyım" ayaklarına yatan Mansur Yavaş, belediyedeki makam araçlarını sattığını ileri sürdü. İşe minibüsle gittiğini belirten Mansur Yavaş, kelime oyunu yaparak toplu taşıma kullandığı imasında bulundu. Daha sonra belediye minibüsünü kullandığını vurgulayan Yavaş, bu kez de işçi minibüsü kullandığı algısı oluşturdu.

Mansur Yavaş'ın kullandığı minibüs ise kısa sürede ortaya çıktı. Yavaş'ın "halk adamı" algısı kısa sürede çürüdü. Mansur Yavaş'ın şahsi işleri için kullandığı minibüsün son model VIP araç olduğu belirlendi.

Aynı zamanda Mansur Yavaş'ın makam aracı kullandığı da görüldü.

Yavaş'ın algısı sosyal medyada gündem oldu.

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