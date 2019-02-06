Belediyecilikte “94 ruhu” vurgusu

Muhammet Kutlu TBMM

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bizim dünyamızda kibrin, büyüklenmenin, efelenmenin, grupçuluğun, hizipçiliğin, arsızlığın, hırsızlığın, yolsuzluğun, israfın, haksızlığın, hukuksuzluğun, adaletsizliğin yeri olmadığını bizzat kendi yaşantımızla milletimize göstereceğiz” dedi. Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, AK Parti’nin 16 yıllık birikimine, icraatlarına, hizmetlerine sahip çıkacaklarını, her fırsatta örneklerle, rakamlarla, bunları anlatacaklarını söyledi. Hatta belediyecilik söz konusu olduğunda, bu takvimi 1994 yılından başlatacaklarını belirten Erdoğan, Türkiye’nin ve şehirlerin nereden alıp nereye getirildiğini, her fırsatta ifade edeceklerini dile getirdi. Erdoğan, “Bunun yanında tevazuyla, samimiyetle, gayretle milletimizin hizmetine talip olduğumuzu ortaya koyacağız. Bizim dünyamızda kibrin, büyüklenmenin, efelenmenin, grupçuluğun, hizipçiliğin, arsızlığın, hırsızlığın, yolsuzluğun, israfın, haksızlığın, hukuksuzluğun, adaletsizliğin yeri olmadığını bizzat kendi yaşantımızla milletimize göstereceğiz. Ülkemizin ve milletimizin, şehirlerimizin geleceğiyle ilgili hayallerimizi, planlarımızı, projelerimizi milletimize ifade edeceğiz” diye konuştu.

Şehir planlaması hakkaniyete uyacak

“Önümüzdeki dönemde AK Parti belediyeciliğinde şehir planları uzun vadeli ve hakkaniyete uygun şekilde hazırlanacak. Birilerinin siparişi üzerine değil. Gereği neyse adaletli bir şekilde bu planlar hazırlanacak” ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:

“Altyapı ve ulaşım sorunları tüm şehirlerimizde kökten çözülecek. Atık su kanallarından tutunuz içme suyu, yağmur suyu, bütün bunlara varıncaya kadar bunları enine boyuna tekrar elden geçirilerek inşallah bir adımı atacağız.Kentsel dönüşüm çalışmaları, bölgelerin özelliklerine ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre, gönüllülük esasına göre yapılacak. ‘Ben yaptım oldu’ anlayışıyla değil. Şu anda büyükşehirlerimizin, Ankara, İstanbul, İzmir, bu noktada devasa ihtiyaçlarının olduğunu çok açık, net gördük, biliyoruz. Dolayısıyla halkımızla el ele vermek suretiyle bunu çözmemiz lazım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ekonomi alanında verdiği mücadelenin sipariş değil, milli ve yerli bir dava olduğunu söyledi. CHP ve onun uyduları haline dönüşmüş kimi partilerin Türkiye’nin bu büyük mücadelesinde aynı onurlu duruşu sergileyemediğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti: “CHP, ülkemizin yeniden IMF’ye gideceği yalanını söyleyecek kadar alçak bir fırsatçılık peşine düştü. IMF’ye gidenlerin kim olduğu belli. CHP zihniyeti ve diğerleri IMF’ye gittiler. Biz ise iktidara geldiğimizde Türkiye’nin IMF’ye borcu 23.5 milyar dolardı. IMF’ye olan bu borcu biz kucağımızda bulduk. Bir taraftan dev yatırımlar yaparken bir taraftan da bu borcu ödemiş bir iktidarız. Türkiye 2013 yılı Mayıs ayında IMF defterini kapatmıştır ve bir daha da Allah’ın izniyle açmayacaktır.”

“İş Bankası Allah’ın izniyle Hazinenin malı olacaktır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İş Bankasının Hazineye devri konusuna da değindi. Gazi Mustafa Kemal’in, İş Bankasını CHP’ye değil Hazineye tahsis ettiğine dikkati çeken Erdoğan, “İş Bankası Allah’ın izniyle Hazinenin malı olacaktır. Bu parlamento, bu tarihi kararı da Allah’ın izniyle alacaktır. Milletin hazinesine İş Bankası devredilecektir, buna inanıyorum. Niye? Milletin malı, Hazinenin malı. Oraya gidecektir. CHP oradan para almıyormuş. 4 üyen oranın yönetiminde. O yönetimde onlar ne iş yapıyor? Sadece ellerini mi kaldırıp indiriyorlar? Biz hepsini biliyoruz ve onun için buradaki o tarihi yanlışı da yapılacak tüm yolsuzlukların önünü de biz keseceğiz” diye konuştu.

Venezuela senin uydun mu?

Venezuela’da yaşananlara da değinen Erdoğan, şunları kaydetti: “İşte şu anda Venezuela’da olanlar... Venezuela senin eyaletin mi? Seçimle iş başına gelmiş bir insana nasıl olur da ‘burayı terk et, git’ diyebilirsin? Seçime dahi girmemiş olana nasıl olur da sen o devletin başkanlığı teslim edersin? Hani demokrasi? Hani demokrattınız. Bu ne iştir? Böyle bir anlayış olabilir mi? Bunu kabullenmek mümkün mü? İşte Avrupa Birliği... Avrupa Birliği’nin de ne olduğu ortaya çıktı. Hani demokrasi, nedir bu zillet? Bir taraftan demokrasi, demokrasi, demokrasi diyeceksiniz, sandık, sandık, sandık diyeceksiniz. Şunu çok iyi bilelim; güçlünün haklı olduğu bir dünyayı biz kabullenmiyoruz, haklının güçlü olduğu bir dünyayı kabulleniyoruz.”

Rozetini Erdoğan taktı

İYİ Parti’den istifa ederek AK Parti’ye geçen Manisa Milletvekili Tamer Akkal’ın rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Akkal, “Ülkemiz üzerinde terör örgütleri ve ekonomi üzerinden birçok oyun oynanıyor. Bu oyunların karşısında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki bu harekete destek vermek ve sıkıntılı dönemde elimi taşın altına koyarak siyaset yapma gereğini hissetim” diyerek istifasının gerekçesini açıkladı.

“Gerekirse ayar çekeriz”

Geçen hafta sonu İstanbul Çengelköy’de vatandaşlarla yaptığı sohbeti hatırlatan Erdoğan, “Orada vatandaşlarımla beraber oldum. Şikayetleriniz nedir filan falan dediğim zaman, o zaman biraz dökülüyorlar. Çok enteresan, bana ‘Marketlerin fiyatları birbirini tutmuyor. Bunlara biraz bağırdınız, çağırdınız ama biraz daha bağırın’ dediler” ifadelerini kullandı.

Kabine toplantısında bu konuların gündeme geldiğini aktaran Erdoğan, bu konuda tedbirler için Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli başta olmak üzere bazı görevler verdiğini bildirdi. Konuya ilişkin bazı çalışmalar yapacaklarını belirten Erdoğan, şunları söyledi:

“CHP ve avanesi başta olmak üzere ağustos ayındaki sıkıntıların ardından ellerini ovuşturarak ülkemizin tökezlemesini hatta yere kapaklanmasını bekleyenler bir kez daha hüsrana uğramıştır, uğrayacaktır. Üreticiden tüketiciye kadar aradaki bu komisyoncular var ya vurgunu bunlar vuruyor. Arada bir tane komisyoncu yok. Her istasyonda fiyatlar artıyor.

Herkes oradan kârını alıyor. Bu işte çok farklı adımlar atmak suretiyle üreticiden çıktığında, oradaki üretici halinden alıp tüketici haline kadar gelen bu süreçte daha farklı, aracı koymadan direkt tüketici haline gelip buradan da halka ulaşmasını sağlamak ve en uygun fiyatla vatandaşımıza bunu ulaştırma gayreti içinde olacağız.”

Erdoğan, İstanbul’a belediye başkanı olduğu dönemde ekmek fiyatlarının yükseldiğini, çözüm olarak süratle modern, devasa ekmek fabrikaları kurduklarını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı, “Buradan söylüyorum; aynı şey biberiydi, çarlistonuydu, patlıcanıydı, domatesiydi; her şeyde biz bu fiyatlara gerekirse ayar çekme kararını aldık, adımlarımızı atacağız. Belediyelerimiz vasıtasıyla biz bu adımları atacağız. Bir zamanlar biliyorsunuz tanzim satışlar kurulmuştu. Yani belediyelerimiz vasıtasıyla bu adımları atabiliriz, atacağız. Çünkü vatandaşımıza ucuz, sağlıklı ürünler vermeye mecburuz. Türkiye, kendi imkanları ve kabiliyetiyle böyle bir krizin üstesinden gelir” diye konuştu.