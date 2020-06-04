  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Belediye ve ilçe başkanından hayırlı olsun ziyaretleri

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, Bilecik’te ziyaretlerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 14:30:37 -
Belediye ve ilçe başkanından hayırlı olsun ziyaretleri

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, Bilecik’te ziyaretlerde bulundu.


Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve AK Parti İlçe Başkanı İsmail Soydan, ilk olarak Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Şükrü Beydemir’i makamında ziyaret etti. Rektör Baydemir’e hayırlı olsun temennisinde bulunan ikili, ardından Bilecik Müftüsü Ali Erhun ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir’i makamında ziyaret etti. Tekin ve Soydan, her iki kurum müdürüne yeni görevlerinde başarılar dilerken, Pazaryeri’ne özgü hediyeler sundular.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı