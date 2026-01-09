  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye ve İngiltere arasında dev ticaret köprüsü! 40 milyar dolarlık hedef için imzalar atıldı! Suriye, Halep’te SDG’yi vuruyor, Ankara’da DEM Parti bağırıyor! Siyonistler-ulusalcılar-teröristler ittifakı Özgür Özel’in bu sözleri gündem oldu! "PYD bizim kardeş partimizdir" “Türkiye’yi Antalya Körfezi’ne sıkıştırmaya çalıştılar ama bu anlaşmayla oraya bir kama soktuk” Karadeniz’i İstanbul’a bağlayan yolda kar etkili oluyor Kirli ittifakın Halep planı deşifre oldu! ABD'li elçiden teröristleri kurtarma operasyonu! Hücre evlerinde çocukları zehirleyen çeteye darbe! 21 ilde lüks yaşam vaadiyle kurulan suç ağı çöktü! Külliye’de sürpriz zirve! Erdoğan ile Koç ailesi ne konuştu? Trump'tan Venezuela petrolü açıklaması: En az 100 milyar dolar...
Aktüel Belediye ve Cumhuriyet Başsavcılığı Arasında Protokol İmzalandı
Aktüel

Belediye ve Cumhuriyet Başsavcılığı Arasında Protokol İmzalandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Belediye ve Cumhuriyet Başsavcılığı Arasında Protokol İmzalandı

Çorum Belediyesi ile Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı arasında, denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlülerin kamu yararına ücretsiz çalıştırılmasını kapsayan önemli bir iş birliği protokolü imzalandı. Protokol ile hem kamu hizmetlerinin etkinliği artırılacak hem de yükümlülerin topluma yeniden kazandırılması sağlanacak.

Çorum Belediye Başkanlığı ile Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen protokol; hükümlülerin toplumsal uyum süreçlerini hızlandırmayı, sorumluluk bilinci ve çalışma disiplini kazanmalarını amaçlıyor. Protokol, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş tarafından imzalandı.

İmzalanan protokol kapsamında, denetimli serbestlik yükümlülerinin üretken bireyler olarak toplumsal hayata katılımı teşvik edilecek. Yükümlüler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ve denetim altında, Çorum Belediyesi bünyesindeki uygun birimlerde görev alarak kamu hizmetlerine doğrudan katkı sunacak.

 

Protokol; mahkemelerce kamu yararına çalışma cezası verilen veya denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüleri kapsıyor. Bu doğrultuda yükümlüler; çevre düzenlemesi, temizlik, bakım-onarım ve benzeri alanlarda çalışarak hem şehir estetiğine katkı sağlayacak hem de topluma faydalı bireyler olarak yeniden kazandırılacak.

Uygulama kapsamında çalışacak kişilerin mesleki bilgi ve becerileri önceden tespit edilerek en verimli olacakları alanlara yönlendirilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23